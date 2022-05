Carlos Alcaraz cuenta a Juanma Castaño qué le dijo el Rey Felipe VI tras su victoria en Madrid

El tenista español, Carlos Alcaraz, ha sido entrevistado este martes por Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE', después de alzarse con la victoria sobre la tierra del Mutua Madrid Open. El joven deportista ha vivido en los últimos días un auténtico huracán de sensaciones, después de vences en pocos días a los mejores tenistas del mundo: Nadal, Djokovic y Zverev.

En este sentido, Carlitos, como le gusta que le llamen, ha decidido no estar presente en el Master 1000 de Roma, con el fin de recuperarse al máximo de cara al comienzo de Roland Garros en la tierra batida de París.

Durante la entrevista, el tenista murciano ha repasado muchos asuntos y ha explicado a Juanma Castaño cómo ha sido su regreso a casa después de la victoria en la capital española: "No he salido mucho a la calle que digamos, pero sí que es verdad que cuando he salido la gente me paraba y venía a pedirme autógrafos, alguna foto. La verdad que un poco ajetreado".

Imagen del Rafa Nadal - AlcarazEFE





También ha repasado todas las emociones que ha vivido en la última semana, tanto en la tierra batida de la Caja Mágica como en el Estadio Santiago Bernabéu, donde asistió a la consecución del título de Liga por parte del Real Madrid y a la remontada del equipo blanco ante el Manchester City en las semifinales de la Champions League: "Pues no sabría decirte, viví tantas cosas: el día de mi cumpleaños, el día de Rafa, el día de Djokovic, ganar a Zverev. Fue todo seguido, y la verdad es que si me hubieras puesto un detector de emociones lo habría reventado sin ninguna duda (...) No, no, la verdad que ha sido una semana... ¡mejor imposible!".

El mensaje del Rey Felipe VI a Carlos Alcaraz

En una semana cargada de emociones, el tenista murciano ha tenido la oportunidad de recibir las felicitaciones de algunos de los rostros más importantes de nuestra sociedad. Una de las más especiales llegó de parte del Rey Felipe VI, que estuvo presente en la Caja Mágica. En este sentido, Alcaraz ha contado a Juanma Castaño qué le dijo el monarca tras su victoria: "Saludar al Rey fue increíble. Me dio la enhorabuena por el partido y por todo lo que estaba consiguiendo. Me dijo que siguiera así y que se alegraba mucho por mí".

De cara a Roland Garros, Carlos Alcaraz ha sido preguntado en 'El Partidazo' sobre si le haría ilusión una hipotética final contra Rafa Nadal en París, algo a lo que ha respondido de forma afirmativa: "Obviamente, yo diría que sí, yo diría que sí. Sí que es verdad que Rafa no ha perdido una final de Roland Garros en toda la historia, pero sí que me encantaría jugar una final con Rafa y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor, y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor, así que a mí me encantaría".