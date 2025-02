Cañizares da con la llave que puede hacer que el Real Madrid se abra a los saudíes por Vinicius: "Y han hecho muchas locuras en la historia"

Cañizares advierte que los saudíes, dinero en mano, son peligrosos, pero las negociaciones podrían no ser tan simples

El 'culebrón Vinicius' podría no haber hecho más que empezar. El caso es que este viernes, se ha conocido de primera mano la reacción del Real Madrid ante el revuelo mediático que se ha formado en torno al encuentro que representantes del fútbol saudí han tenido con representantes de Vinicius.

Cada una de las partes mueve sus fichas y filtra sus informaciones. La pieza que representa el Real Madrid, como informó Melchor Ruiz en El Partidazo de COPE, se basa en la "tranquilidad absoluta al respecto".

Cordon Press Vinicius se lamenta tras fallar una ocasión en el Real Madrid - Atlético de Madrid.

Esa tranquilidad que parece existir siempre en el Real Madrid, según fuentes del club, se debe, en este caso, a varias cuestiones concretas: la primera, porque Vinicius tiene contrato hasta 2027 y su cláusula es de mil millones de euros, que se puso en su día con esa cuantía porque sabían que podían llegar estos tiempos en los que los Clubes-Estado tengan capacidad de 'atacar'.

En segundo lugar, a Florentino Pérez no le ha dicho nada Vinicius. Tampoco su entorno le ha hecho llegar ninguna oferta que le haga pensar querer irse del Real Madrid. Y, en tercer lugar, nadie en nombre del gobierno de Arabia Saudí se ha puesto en contacto con el club madridista, y mucho menos para hacer oferta alguna.

En cuanto a la postura del club con el jugador es que en absoluto piensa nadie en el Real Madrid en una salida del delantero brasileño. Sin embargo, como también informó Melchor, hay una preocupación que se puede ir incrementando en torno al ruido mediático y porque saben que los saudíes, con dinero, pueden llamar a cualquier puerta, y como hayan llamado a la de Vinicius, al jugador podrían "distraerlo". Y que Rodrygo ya ha sido el primer gran tentado por los saudíes.

Como recordó Juanma Castaño, a Vinicius no le lleva una sola persona, sino que en torno a la figura del Real Madrid existe mucha gente. Y también muchos intereses en que, por ejemplo, el Mundial 2034 que se celebra en el país saudí acabe siendo un proyecto faraónico en el que Vinicius tuviera protagonismo: "Ya lo decía Rubén Martín, que en una operación así no solo se enriquece Vinicius, sino muchas personas".

LA SINCERA OPINIÓN DE SANTI CAÑIZARES

Una de las opiniones más interesantes sobre el asunto, este jueves, la dijo Santi Cañizares. El exfutbolista del Real Madrid está seguro de que "si están pasando tantas cosas es porque el Real Madrid lo permite".

Para Cañizares, "una cosa es que el Real Madrid diga que está tranquilo", y otra es que "mil millones de euros son muchos millones", y hay algo más, que afecta directamente al jugador.

"El comportamiento de Vinicius no satisface del todo, yo creo, a Florentino, a su cúpula y al Real Madrid en general. Y no verían con malos ojos esos mil millones, hacerse los ofendidos, decirle a Vinicius que no se vaya, pero luego sea 'dame los mil millones y vete si quieres'", opinó.

Más allá de que los saudíes ofrezcan mil millones íntegros (o sean menos), hay algo que pone a los árabes por encima de todo: "Tú sabes que si los árabes quieren, el dinero lo tienen".

Sin embargo, "otra cosa es que empiecen a negociar. Y el Real Madrid no se puede permitir negociar. Yo entiendo que no se puede permitir negociar, a no ser por deseo del propio jugador". Y todavía lanza un aviso más a navegantes: "Los árabes han hecho muchas locuras a lo largo de toda la historia".

FIFA Arabia Saudí será el organizador del Mundial 2034 de fútbol.

Por otra parte, Cañizares intentó dar sentido a este rumor, que tampoco descarta que al propio Real Madrid le interese por dos motivos: "el primero, que esa oferta sea cierta, que anime a los árabes a calentar la situación para que se vaya porque lo quiere vender", y el otro "porque Florentino sabe que lo va a renovar y Florentino Pérez quiere sacar pecho, y asegurar que los árabes vinieron por él y fue él quien logró firmar".