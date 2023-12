El cabreo de Miguel Rico al escuchar a Luis Rubiales decir que su caso es "una cortina de humo" de la amnistía

Luis Rubiales sigue en la primera fila de la actualidad. Hace escasos días, la FIFA daba a conocer los motivos para su inhabilitación, impuesta por un periodo de tres años, para ejercer cualquier actividad futbolística. Este miércoles regresó al plano público al conceder una entrevista a Alvise Pérez, algo que a Miguel Rico le supuso "no creer al entrevistado, pero tampoco al entrevistador", tal y como relató en El Partidazo de COPE con un manifiesto cabreo por este asunto. Son muchos los periodistas que condenan la actitud del responsable del canal de YouTubedonde se emitió la conversación con el exmandatario del fútbol.

Audio





El expresidente de la RFEF también habló sobre lo sucedido con Jennifer Hermoso y todo lo que desencadenó su beso en la celebración del pasado Mundial de Australia. Acusó a la Fiscalía de filtrar ciertas informaciones a los medios de comunicación y se mostró muy enfadado con la manera de gestionar el caso. También señaló a las jugadoras de querer echar a Jorge Vilda del cargo: "Querían su cabeza, entonces como yo no se la di y hemos sido campeones del mundo, creo que vieron el cielo abierto con la oportunidad".

"Una cortina de humo"



"Mi caso, durante dos o tres meses, es altamente explicable para justificar que se hablara poco de otras cosas", señalaba Luis Rubiales con Alvise Pérez, "se habló mucho de lo mío y muy poco de otras cosas mucho más importantes". Así es como el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol sentenciaba que el caso que ha terminado con su inhabilitación fue "una cortina de humo", como analizaron en El Partidazo de COPE, sobre la amnistía otorgada por el Gobierno a los condenados por el Procés. Esto mereció un debate en el programa de este miércoles.





Luis Rubiales lo tiene claro y cree que "a nivel social, no había necesidad de hacerlo", por lo que sentenció que "como jurista, no voy en contra de lo que dicen todos los jueces, pero es que además se está tratando de redactar una Ley de Amnistía con aquellos que han sido condenados": "Es todo un sinsentido". En el plano político, siguió manifestándose: "La demagogia ha ganado la partida, por ejemplo, en el tema de la igualdad. ¿Tenemos que trabajar para que más mujeres accedan a puestos? Sí, pero no había ninguna vicepresidenta de la RFEF hasta que yo llegué".

El cabreo de Miguel Rico



"La realidad es que en este momento al Gobierno le venía bien que se hablara del asunto Rubialesy no de otras cosas", opinaba Juanma Castaño, a lo que rápidamente reaccionaba Miguel Rico: "Por favor, hombre de verdad, seamos serios, a ver si nos vamos a creer esta chaladura del entrevistado ni al entrevistador que le convenía que salga uno hablándole de la amnistía en Cataluña". "Bueno, vale, es tu opinión, la mía es otra, la mía es que en ese momento esto sí supuso una cortina de humo", replicaba el presentador de El Partidazo de COPE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Miguel Rico continuaba con su enfado: "No es verdad, supuso una repulsa a una acción que el presidente de la Federación no puede hacer, que es el beso y tocarse los huevos delante de todo el mundo". "Utilizaron esto en su beneficio", volvía a señalar Juanma Castaño, mientras el tertuliano de El Partidazo de COPE continuaba su argumentación: "Lo que no me puedo creer es que alguien sea capaz de tragarse que, aprovechando el beso o la tocada del paquete universal del presidente de la Federación, los políticos se pusieran de acuerdo para que se hablara de esto en lugar del tema de la amnistía, por favor, es que si el país que tenemos es este, apaga y vámonos".