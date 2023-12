Rubiales: "Se me ha utilizado como cortina de humo para desviar la atención de la amnistía"

Este miércoles ha visto la luz la entrevista que Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, concedió a Alvise Pérez, días después de la polémica por el beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial que acabó costándole el cargo. Se trata de una conversación subida a YouTube de casi una hora de duración y en la que el exdirectivo no se corta un pelo y habla sin tapujos de lo que pasó en Australia, de la salida de Jorge Vilda e incluso culpa al Gobierno de su salida de la Federación.

"El beso a Jenni fue como si se lo doy a mi hija o al lotero el día que me toca la lotería", afirma un Rubiales que señala al respecto que en el avión de vuelta venían con él tres políticos y que dos de ellos luego le dejaron 'tirado': "Los 3 políticos que venían en el avión no le dieron importancia al beso, de hecho uno me dijo que era una gilipollez. Luego 2 cambiaron. El de VOX no", critica.

El expresidente se ve como la víctima de una caza de brujas y considera que se le ha utilizado como una cortina de humo para evitar que se hablase de otros problemas existentes en España entre ellos de la amnistía: "Mi caso durante dos o tres meses es altamente explicable para justificar que se hablara poco de otras cosas. Se habló mucho de lo mío y muy poco de otras cosas mucho más importantes", asegura.

Además, asegura que las jugadoras mintieron con respecto a Jorge Vilda y que sí habían pedido su despido como técnico pese a que en un comunicado emitido hace meses negaran estos hechos: "Hemos estado muy solos por un chantaje que hemos sufrido de determinadas futbolistas, que me dijeron que echase a Vilda. Quien haya dicho que no pidieron la cabeza de Vilda... me lo pidieron a mí directamente en una conversación. Querían su cabeza y como yo no se la dí, y con Jorge hemos sido campeonas del Mundo, pues vieron el cielo abierto con la oportunidad y dijeron,con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y a Rubiales, fue una venganza. Hay personas que son malas, otras que son cobardes y otras a las que no se les puede exigir porque llevan poco tiempo. Cuando dicen que hay que hacer cambios estructurales, lo digan ellas o algún politico... mienten".





También tacha a Jenni Hermoso de decir falsedades sobre el polémico beso: "Jenni miente sobre que yo le he presionado tras el beso, y ella sabe que miente. Mis hijas escucharon que Jenni dijo que me dejaran en paz que había sido un beso entre amigos. Luego cambió su versión" y añade: "Hace un mes un campeón de motociclismo hizo el mismo gesto que yo en el palco y a mi por eso me han sancionado con 1 año y medio".

Tampoco se salva de sus palabras Gianni Infantino, presidente de la FIFA del que dice que "se ha subido a la demagogia". "¿Qué se puede esperar de una persona que juega así al fútbol?", critica.