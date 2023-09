El insólito motivo por el que Luis Rubiales podría volver a ser presidente: "Ojo a esta ley"

Luis Rubiales sigue en el ojo del huracán, como en las últimas dos semanas. El ya inhabilitado, por la FIFA, presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha conocido hoy que el Tribunal Administrativo del Deporte no le ha expedientado con una conducta "muy grave", sino simplemente grave. Esto evita que el organismo pueda inhabilitarle directamente, aunque el CSD le ha instado a poder hacerlo.

Sin embargo, hay una razón absolutamente insólita por la cual la conducta de Rubiales es grave, y no muy grave. Esto puede cambiar el sino de este caso, ya que podría provocar, incluso, que Luis Rubiales acabe de nuevo como presidente de la RFEF. Hay que recordar que la única razón por la que actualmente Luis Rubiales no está en la Federación es la inhabilitación de la FIFA.

La situación de Luis Rubiales tras la decisión del TAD: "Todavía podría..."

La actualidad del Caso Rubiales no para, y cada día vive un giro de guión. Este viernes, la decisión del TAD y las declaraciones de Miquel Iceta, así como la entrevista de El Partidazo de COPE con Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, coparon un día en el que el Gobierno no estuvo contento con esa decisión del Tribunal, ya que no termina de inhabilitar del todo a Rubiales.

Si bien es cierto que podría ser sancionado por dos años, que el expediente no sea "muy grave" abre un ligero panorama de esperanza para un Rubiales que se expresó con un comunicado. En el mismo, el actual exmandatario pidió perdón por lo que sucedió con Jenni Hermoso, pero mantuvo que el beso "fue consentido" y que seguirá peleando por "la verdad".

