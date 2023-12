Herrera: "Aunque la amnistía fuera constitucional, sigue siendo injusta, rompe la igualdad de los españoles"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hoy es el día en el Congreso de los Diputados se va a tomar en consideración la idea de que en España hay unos señores que pueden violar a ley, pueden robar dinero público sin que eso lo suponga ningún problema.

Hoy se debate por primera vez la ley de la amnistía y no estará Pedro Sánchez, sí estará Núñez Feijóo. Puede que ustedes estén un poco aburridos de este asunto, que es de lo que se trata; vamos a hacer que este tema ya canse.

El asunto es muy importante y las mentiras del gobierno para justificarse son tan desmesuradas, tan bárbaras, que merece la pena hacer recordatorios constantemente de lo que significa esta ley. Una ley que permite que unos señores puedan violar cualquier ley sin que eso le suponga un problema. Una amnistíaque beneficia a aquellos que tienen poder para ordenar que se borren sus delitos.

Es inconstitucional porque cuando la Constitución se hizo se debatió la posibilidad de incluir la amnistía y se rechazó, no hay lugar para ello. Pero, aunque fuera constitucional -que ni lo es ni lo puede ser- sigue siendo injusta porque rompe la igualdad de los españoles y consagra un privilegio feudal: 'si usted tiene capacidad para presionar a Sánchez, la ley no rige para usted y si no la tiene, es un pringao y la tiene que cumplir'.

Pone a la justicia española a los pies de un prófugo. Estamos diciendo qué delitos no existen, no existieron, que todo lo que vimos con nuestros propios ojos fue un espejismo de mentes recalentadas por el extremismo, incluidas las que entonces decían lo que decían y ahora dicen lo contrario. Que la defensa de la Constitución por funcionarios y servidores públicos fue un abuso contra el independentismo, que nos pasamos al querer defender nuestra Constitución y el modelo de convivencia. Esto es un gigantesco fraude electoral, porque Sánchez se presentó a las elecciones diciendo lo contrario.

Sánchez es inseparable de la mentira y además miente tanto que ya no escandaliza, jamás ha existido en España un político más mentiroso, más embustero que el presidente del Gobierno. Pero hasta para Sánchez esta mentira es una obscenidad política.

Y luego crear una tensión insoportable que solo se produce por un motivo, porque Sánchez ha necesitado los votos de Puigdemont.

Y se sigue paseando por los platós, por los escenarios además tratando de montar una realidad paralela.

¿Por qué no va a venir nunca a este programa Sánchez?

Primero porque no creo que él se atreva o quiera. Pero porque el que no quiere soy yo. No tengo ganas de que vengan a mentirme, a insultarme, a decirme a la cara lo que le dice a los programas a los que va. ¿Para qué lo lleváis?

¿De dónde ha sacado Sánchez que a los españoles nos hayan parecido bien los indultos? Sánchez dice que ha mejorado la convivencia en Cataluña. Lo que sí sé es que no puede mejorar la convivencia en España una medida que rechazan seis de cada diez españoles.

Dice Sánchez que la amnistía la pide una mayoría de partidos de izquierda. Mentira. La ha pedido ERC y Junts, entre los dos no llegan al 4% del voto. Ni el PSOE ni Sumar propusieron la amnistía en campaña, además el PSOE la negaba tajantemente.

El libro de Sánchez

Y ayer deslizó otro argumento insólito presentando ese libro que ni lo ha escrito él. ni lo ha leído, ni cualquiera de los 14 ministros que estaban allí riéndole las gracias lo van a leer. Ese libro que por cierto que ya estaba en Wallapop.

De todos los embustes que ha dicho Sánchez solo hay uno cierto o una cosa cierta, la amnistía es necesaria para impedir que gobierne la derecha. Esa es la única razón en la que no miente. La amnistía es la cesión que ha tenido que hacer a Puigdemont para evitar que gobierne la derecha sin más.

Si la amnistía era tan benéfica por qué no se planteó antes. Tan maravillosa, por qué todos los ministros decían que era inconstitucional e inadmisible. Y si es tan impecable por qué no un proyecto de ley del Gobierno, por qué no se escucha a los implicados a los jueces y a los fiscales, por qué se hace todo tipo de maniobras para evitar un debate en profundidad escuchando la opinión de órganos constitucionales, por qué se tramita uña de caballo...

Esta amnistía es una basura política y moral, es un premio a los delincuentes y una humillación a toda la gente que cumple la ley y paga los impuestos.

Y ayer, Consejo de Política Fiscal y Financiera. María Jesús Montero, entre la mentira y la extorsión, el chantaje, diciendo ayer, mintiendo diciendo no hay una negociación bilateral con la Generalidad y la extorsión también marca de la casa o las comunidades tragan con lo que plantea el Gobierno o les aplica la obligación de cerrar el ejercicio con déficit cero.

A ver si a Cataluña le van a poner un déficit cero... porque esa sí que sería una noticia para abrir el informativo.