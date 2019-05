Así es la vida de Del Bosque tras retirarse de los banquillos

El 1 de julio de 2016, tras la eliminación de España en la Eurocopa ante Italia, Vicente del Bosque anunció que dejaba de entrenar a la selección y que se retiraba. Terminaba así la carrera de un técnico que llegó a ser campeón del mundo y campeón de Europa con la selección y conquistó dos ligas y dos Champions como técnico del Real Madrid.

Pese a su 'jubilación', Del Bosque sigue siendo todo un referente en el mundo del deporte. Pero, ¿cómo es la vida del salmantino tras retirarse de los banquillos? El propio exseleccionador lo ha contado este miércoles durante su entrevista con Juanma Castaño en 'El Partidazo' de COPE. Del Bosque ha contado que se levanta todos los días a las 07.35h. porque es "el chófer" de su hijo por la mañana y tiene muchas ocupaciones y compromisos. También hace rutinas cotidianas como hacer la compra, "aunque ahora menos". Por las tardes procura estar en casa y sale pocas veces a comer y cenar fuera. "Aunque tampoco está mal de vez en cuando a veces salir con los amigos y con la familia", ha aañadido.

Los fines de semana aprovecha para escaparse a su Salamanca natal, aunque si juega su "chaval" se queda en Madrid. Además, Del Bosque no siente nostalgia ni depresión por haber dejado atrás su vida como jugador y entrenador. "Yo sabía que había llegado al final y lo tomé como algo natural. Y no tengo ninguna nostalgia. He hecho lo que tenía que hacer y he sido un hombre afortunado y un privilegiado del fútbol. Sigo, eso sí, con atención toda la actualidad deportiva".

Por último, Del Bosque ha asegurado que no mantiene lazos con futbolistas aunque sí ha dicho que casi todos sus amigos están vinculados al mundo del fútbol.

[ESCUCHA EL PROGRAMA COMPLETO DE "EL PARTIDAZO DE COPE" DE ESTE MIÉRCOLES]