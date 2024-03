Así sería la última cena de Juanma Castaño: "No hay plato mejor..."

Juanma Castaño es un amante confeso de la cocina moderna y así lo demostró cuando ganó 'Masterchef Celebrity' en 2021, junto a Miki Nadal. Paco González y Manolo Lama intentaron picarle en El Partidazo de COPE con la comparación con la comida tradicional y el supuesto postureo de la gastronomía más elaborada de la actualidad.

Triunfo en Masterchef

El director de El Partidazo de COPE se aventuró en la edición de 2021 a probar suerte en 'Masterchef Celebrity'. Este es un programa de televisión español de competición gastronómica entre famosos. Juanma Castaño se presentó y ganó, junto a el comunicador Miki Nadal, con el que se acabó llevando también una gran amistad. "Me lo pasé muy bien, pero fue una experiencia laboral muy dura, muy dura", explicó el periodista cuando se hizo público su triunfo.

Juanma Castaño y Miki Nadal en 'Masterchef Celebrity'.CORDON PRESS





A pesar de que el fútbol es el deporte rey y del que más se habla en El Partidazo de COPE, Juanma Castaño comentó con Cristina López Schlichting en Fin de Semana de COPE que no es algo que él practique. "El fútbol no me atrae para jugar, prefiero ir con la bici y subir el puerto", confesó el director del programa.

Curiosidades post Masterchef

Al ser una disciplina completamente distinta a la que estaba acostumbrado Juanma Castaño, le sucedieron diferentes curiosidades una vez que se hizo pública su victoria en 'Masterchef Celebrity'. "Mantener el secreto fue lo más difícil. Yo acabé de grabar el 31 de julio y el programa acabó de emitirse en diciembre. No podía contar nada", explicó el director de El Partidazo de COPE.

Supermercado de Madrid, España.CORDON PRESS





"En el supermercado las señoras me preguntaban qué llevaba en el carro de la compra y qué iba a cocinar. Me cogieron como referente y a mí me daba mucha vergüenza, ahí sí me consideraba un impostor porque esas señoras cocinaban mucho mejor que yo", añadió Juanma Castaño en el Fin de Semana de COPE.

Ni ellos mismos se esperaban llegar tan lejos en el programa, en el que asegura que hubo platos que eran "una vergüenza". "Me metí para dos semanas, tres semanas y estuve tres meses. Compaginarlo con el programa diario en la radio era complicado y agotador, había días que trabajaba muchísimas horas", aseguró el periodista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La última cena de Juanma Castaño

Juanma Castaño, como amante confeso de la cocina moderna, fue señalado entre risas por parte de Paco González y Manolo Lama en El Partidazo de COPE. Sus dos compañeros intentaron picarle en el programa con la comparación con la comida tradicional. "A ti un chuletón entero ya te parece comida de salvajes", comentó entre risas el director de Tiempo de Juego. "Ves, ese es el problema de los que teneis las luces cortas, que pensais que somos gilipollas y que no nos gustan los huevos fritos con chorizo", afirmó de broma Juanma Castaño.

CORDON PRESS





"Los que se meten con la nueva cocina, argumentando la cocina tradicional son los que peor me ponen. Si yo superia que al día siguiente me muero, mi última cena sería huevos fritos, chorizo y patatas. Admiro la gastronomía, pero para mí no hay plato mejor", añadió el director de El Partidazo de COPE. De nuevo, entre risas, Manolo Lama le respondió asegurando que por eso, él siempre cena huevos fritos con chorizo por "si mañana me muero".

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.