La anécdota que Juanma Castaño no puede olvidar: "Eres el número uno"

De vez en cuando, las noticias deportivas pasan a un segundo plano, con pequeños incisos sobre curiosidades. Juanma Castaño contó el pasado martes en El Partidazo de COPE una anécdota que no puede olvidar desde que le pasó. Tanto el director del programa como los contertulios coincidieron en que es su historia más graciosa y vergonzosa.

El triunfo de Juanma Castaño en Masterchef

Una de las anécdotas que ha contado en los últimos tiempos el periodista fue cuando ganó el popular programa concurso de televisión 'Masterchef Celebrity 2021', junto a Miki Nadal. "Después de ganar Masterchef fuimos a cenar a casa de Jesús Bueno y estaba Vaquero y los chavales de Jesús y los mios", comentó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

Juanma Castaño y Miki Nadal tras ganar Masterchef Celebrity 2021.EFE





"Había una parrilla, había unos solomillos, Juanma se levantó y dijo dejadmelo a mí que le voy a dar un toque diferentes, le voy echar un poco de ajo, que le da buen gusto y en el primer corte al diente de ajo, se pega un tajo en la mano que alucinas. Entonces, la risa de los niños cuando ven al ganador de Masterchef pegarse un tajo al cortar un ajo... (entre risas)", explicó Vaquero el incidente.

El engaño de la foto

El director del programa del pasado martes contó otras dos anécdotas curiosas que le han sucedido. La primera tiene que ver con Juanma Castaño, una foto y el parque de El Retiro. Se trata de una de las situaciones en las que más verguenza ha pasado el director de El Partidazo de COPE, tan solo superado por otra más que tiene guardada.

Puerta de el parque de El Retiro.EFE





"Se acercaron a mi y yo pe pensé que querían una foto conmigo. Era una señora en la puerta de El Retiro y yo ya me ponía como para abrazarla para ponerme para una foto y me dijo que lo que tenía era toda la chaqueta llena de mi... (entre risas) y fui a la radio a limpiarme", comentó Juanma Castaño.

La anécdota más vergonzosa

Con la primera historia contada por el periodista, tan solo una podía superar esa y es una que Juanma Castaño no ha podido olvidar nunca. La ha contado en alguna ocasión con anterioridad, pero los contertulios insistieron en que la volviese a relatar en la radio. "Yo paré en una gasolinera para echar gasolina y cuando terminé de echarla, la chica que estaba allí trabajando me dijo que era el número uno, a lo que yo le respondí que gracias, se hace lo que se puede", afirmó.

Repostaje en una gasolinera.EFE





No se terminaron de entender y la trabajadora le contestó: "Eres el surtidor número uno". Lo que desató las carcajadas en el estudio de COPE. "Ese día me di cuenta de que nunca más, hasta que no me digan que va por mi el elogio y que es algo muy concreto no le doy las gracias. Es que a ti te dicen eres el número uno, ¿tú que respondes? Pues que gracias, se hace lo que se puede", respondió riéndose Juanma Castaño.

