Así fue el cara a cara de Tebas con el CEO de la Superliga: "Ciencia ficción"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó el histórico fallo a favor de la Superliga el pasado 21 de diciembre, que le dio la vuelta al mundo del fútbol. A las pocas horas de conocerse la sentencia, la entidad que ayuda a patrocinar y contribuir a la construcción de esta nueva competición, A22 Sports Management, dio los primeros detalles y avances de como sería el torneo.Bernd Reichart, CEO de la empresa habló sobre el tema en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño y ahora ha tenido un cara a cara con Javier Tebas.

Primeros avances de la Superliga

Los datos que se conocieron tras el fallo son bastante diferentes a los que supieron del modelo inicial. El formato que se plantea es un torneo con ascensos y descensos, en el que participan64 equipos, dentro de 3 grupos: Star League, Gold League y Blue League. Se jugará una liguilla a ida y vuelta en la que cada equipo disputará 14 partidos, 7 como local y otros 7 como visitante en cada categoría.

Bernd Reichart, CEO de la Superliga, aseguró en diferentes medios de comunicación que la competición será de visionado gratuito para los espectadores. De esta manera, el torneo se financiaría a través de la publicidad. "Tenemos el apoyo firme de grandes marcas, los clubes que en un futuro obtendrán el 100% y en los primeros tres años tienen garantizado el dinero. No he hablado con ningún inversor saudí, son de Europa y EEUU. Es un torneo de clubes europeos para clubes europeos", aseguró en El Partidazo de COPE.

LaLiga contra la nueva competición

Desde un primer momento, Javier Tebas y la propia Liga se han mostrado en contra de la Superliga. El campeonato doméstico español comenzó una campaña en oposición a la nueva competición con el hastag #EarnItOnThePitch, traducido como "gánatelo en el campo". También publicaron un comunicado diciendo que "el daño que la Superliga haría al ecosistema del fútbol sería irreparable. Destruiría el sueño de muchos de jugar en la cima del fútbol europeo y miles de puestos de trabajo. Siguen insistiendo, pero el futbol ya ha hablado en contra".

Tebas, por su parte, ha hablado en varias ocasiones sobre la Superliga. "No han contactado realmente a ningún club, no es una competición abierta, ni democrática, además perjudica a las ligas nacionales", comentó. El presidente de LaLiga no se cree el proyecto innovador. "Es importante destacar que en 2021, la primera Superliga se preparó en secreto y, ahora, la 'nueva' Superliga de diciembre de 2023 se está construyendo sobre mentiras", explicó.

Cara a cara de Tebas y Reichart

El presidente de LaLiga y el CEO de la Superliga han tenido un debate uno a uno en Bélgica, junto a los equipos de la competición del país el pasado martes de manera privada. Andrés Armero, periodista de Relevo se pasó por El Partidazo de COPE para explicar los detalles del encuentro. "Fue como un debate electoral a dos (presencial) con un moderador, que era un jurista belga y cinco minutos de oro cada uno", explicó. "Reichart entró al trapo un par de veces a Tebas, que está empeñado en llamarle David Copperfield, diciendo que quiere hacer magia. A lo que el CEO de la Superliga respondió con que no es magia, son matemáticas", afirmó Andrés Armero.

El presidente de LaLiga volvió a replicarle diciendo que se "saque el conejo de la chistera (entre risas), esto no puede ser gratis, en dos años nos vais a cobrar a todos, ya que cree que es abosultamente imposible este modelo que propone la Superliga, de hacer un futbol gratuito y universal, que es ciencia ficción", aseguró el periodista de Relevo.

