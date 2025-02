Así está Daniela Caracas, la jugadora que sufrió el tocamiento de Mapi León: "Está en shock; el camino será el que ella decida tomar"

Juanma Castaño quiso saber en El Partidazo de COPE cómo están el Espanyol y su jugadora Daniela Caracas, que fue protagonista indirecta por la agresión que sufrió en el derbi frente al Barça por parte de Mapi León.

No fue hasta primera hora de la noche del lunes cuando Mapi León difundió un comunicado a través del Barça por redes sociales en las que niega haberle tocado la zona genital a la jugadora del Espanyol y haberle preguntado "¿tienes picha?".

La responsable del Espanyol, Dolors Ribalta, contó en El Partidazo de COPE que Daniela "está en shock" por lo que ha sucedido. Y no solo por el tocamiento, sino por los insultos que, además, ha tenido que soportar a través de las redes.

"Daniela en esta acción recibe este tocamiento, se queda en shock y no reacciona para no empeorar la situación del equipo. Sabe que, si reacciona, puede dejar al equipo con una jugadora menos. Según pasan las horas, la acción coge más vuelo, también los insultos que recibe y es cuando el club decide protegerla", explicó Dolors.

Ahora, el club lo que espera es que pase el tiempo suficiente como para que la jugadora pueda asimilar todo lo que ha sucedido: "es una situación inesperada, por lo que está con bloqueo, necesita tomar cierta distancia para analizar lo más objetivamente posible la situación, que incluye todos los insultos que recibe a lo largo del día".

Al margen del comunicado de Mapi León, en el que no pide disculpas, el Espanyol confirmó que ni la jugadora ni el Barça se han puesto en contacto con el club perico o con la jugadora afectada: "Es una imagen que se ve clarísima. No hay más ciego que el que no quiere ver", afirmó la responsable del equipo, ante las palabras en las que Mapi niega el tocamiento. Además, acusan de que el comunicado "llega demasiado tarde".

Acción polémica entre Mapi León y Daniela Caracas

El Espanyol, lo único que puede hacer en este momento, es apoyar a su jugadora. El camino que se tomará desde este momento "es el que decida nuestra jugadora en las acciones que decida tomar, nosotros estaremos a su lado. Ahora mismo lo que no hemos querido es estresarla más, queremos que esté bien para competir y para vivir, es una situación fuera de lo normal. Queremos protegerla y cuidarla. Que sea objetiva con lo que quiera denunciar y a partir de ahí lo que decida, y nosotros, apoyarla", pidió Ribalta.