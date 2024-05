Arancha Rodríguez desvela cómo reveló Toni Kroos a Florentino Pérez su retirada en el Real Madrid: "Después"

Este martes quedará en el recuerdo para la historia del Real Madrid después de que Toni Kroos anunciara su marcha del Real Madrid. El alemán está siendo uno de los mejores jugadores de la temporada, clave en el título de Liga y en la clasificación para la final de la Champions League, a sus 34 años y tras diez temporadas en el Madrid. Cuando todo el mundo pensaba que Kroos podía continuar al menos una temporada más viendo el nivel que tiene, Kroos ha sorprendido anunciando que el partido en Wembley ante el Borussia Dortmund será el último en el equipo del Santiago Bernabéu y que dejará el fútbol tras la Eurocopa de este verano.

Kroos, con la camiseta del Real Madrid





El anuncio de su adiós, en redes sociales

"Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin. 7 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al Club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí".

"Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club".





"Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!".

El lamento de los compañeros de Toni Kroos

El anuncio de Tonio Kroos ha provocado una aluvión de publicaciones en redes sociales lamentando la retirada del futbolista alemán, e incluso alguno ha pedido que reconsidere su decisión y continúe jugando al fútbol, como Vinicius, que ha dicho "Podrías dar mucho más, muchísimo más. Pero te entiendo". El más directo fue el mensaje de Lucas Vázquez, que directamente puso 'fuck you' en su perfil, respondiendo la publicación de Kroos: "Cómo me has jodido. Uno de los mayores privilegios de mi carrera ha sido jugar a tu lado. Cuántos momentos juntos y cuánto conseguido. Eres una leyenda blanca, AMIGO. Te deseo lo mejor. ¡A por la última juntos, qué honor! GRACIAS. ¡Te voy a echar mucho de menos, amigo mío!"

Ha sido un honor compartir el centro del campo del Real Madrid contigo. Nunca olvidaremos esta época dorada en el club de nuestras vidas.

HALA MADRID Y NADA MÀS. pic.twitter.com/MPhlaKzxrt — Luka Modri? (@lukamodric10) May 21, 2024





Arancha Rodríguez cuenta los detalles de su anuncio a Florentino Pérez

En El Partidazo de COPE estuvimos una hora hablando del anuncio de Toni Kroos y Arancha Rodríguez dio todos los detalles de cómo se ha gestado esta decisión del futbolista alemán y su anuncio al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: "Era algo que se esperaba. Te dije que parecía que no inba a continuar. Hace dos semanas, el Real Madrid le planteó una oferta de renovación y Kroos fue dando largas. En ese mometno el Madrid intuía que había tomado la decisión de no seguir y más cuando en marzo anunció que volvía a la selección alemana. Algunas personas de su entorno, en marzo, daban por perdida su continuidad en el Real Madrid. Cuando no digo nada a la . Fue el domingo, después de jugar contra el Villarreal, cuando se dirigió a Ancelotti y a Florentino para decirles su decisión tras pensarlo con su familia; era el mejor momento para él después de llegar a la final de la Champions y de ganar una Liga. Está en el top 3 de mejores jugadores del Real Madrid, junto a Bellingham y Vinicius, y con una Eurocopa que se jugará en su país y que aspira a ganarla para cerrar el círculo".

