La apuesta de Juanma Castaño con Ángel García sobre Rafa Nadal y Roland Garros

Los tenistas españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han anunciado este martes que no disputarán el Masters 1.000 de Montecarlo, uno de los torneos más importantes de la temporada de tierra batida. "Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel", admite el manacorí en un breve comunicado. El murciano alega "una artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna que necesitan de descanso" para justificar su ausencia. En 'El Partidazo de COPE' se habló sobre esta situación.

Sobre todo se hizo poniendo el punto de mira en Roland Garros. En la presente temporada, el balear únicamente ha disputado la United Cup por equipos, con dos derrotas ante Norrie y De Miñaur, y el Open de Australia, con victoria en primera ronda ante Draper y derrota en segunda contra McDonald en un partido que terminó con notables problemas físicos. Nadal en 2022 tampoco pudo disputar el torneo y arrastró problemas físicos durante toda la gira de tierra batida, aunque acabó ganando Roland Garros.

Por su parte, el murciano terminó dolorido su partido de semifinales en Miami, en el cual fue derrotado por el italiano Jannik Sinner. Alcaraz se enfoca en su recuperación de los nuevos problemas físicos que padece. No son de gravedad, pero prefiere reservarse y no forzar bajo recomendación de su doctor. Igual que Nadal, podría regresar en el Conde de Godó según su evolución y también tiene previsto competir en Madrid y Roma. En el caso del balear se es más cauto y esto causa preocupación a Juanma Castaño.

La apuesta

Después de su lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, el campeón de 22 grandes marcó un único objetivo esta temporada que pasa por la consecución de su decimoquinto título en Roland Garros. Esa hazaña, sin precedentes, le devolvería el liderato en títulos de 'Grand Slam' y que ahora mismo empata con Novak Djokovic. Nadal no esconde que la Copa de los Mosqueteros es el gran desafío que supuso que Juanma Castaño y Ángel García dejaran constancia en antena de una apuesta entre ellos que puedes escuchar aquí.

Audio





¿Llegará al 100% Nadal a Roland Garros? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace después de que Rafa haya sembrado la incertidumbre. El 28 de mayo será la fecha marcada en el calendario para todo el mundo del tenis. Ese es el día en el que comienza el abierto francés. Pero más aún lo será el domingo 11 de junio, día en el que se juega la final por la Copa de los Mosqueteros. Para ese momento, Nadal habrá cumplido los 37 años con el deseo de que haya soplado las velas en París y que el deseo de la decimoquinta y el vigésimo tercero se cumpla.