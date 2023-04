Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se borran de Montecarlo

Rafa Nadal no va a jugar el Másters 1.000 de Montecarlo. El mallorquín cree que aún no se encuentra preparado para competir al más alto nivel por lo que no va a poder disputar uno de los torneos más importantes de su carrera, que ha ganado en 11 ocasiones. El Principado da tradicionalmente el pistoletazo de salida a la gira europea de tierra batida y este año está fijado en el calendario entre el 8 y el 16 de abril.

El ahora número 14 del mundo, aún no se ve en condiciones de jugar con las máximas garantías y va a seguir recuperándose y preparándose con el objetivo de volver cuanto antes a la competición. Los siguientes eventos en el horizonte son el Godó (15 al 23 de abril) y el Mutua Madrid Open (24 de abril al 7 de mayo). En principio está apuntado a ambos, pero habrá que ver si al final juega en Barcelona y Madrid.

Nadal no disputa un encuentro desde que se lesionará el pasado 18 de enero en la segunda ronda del Open de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald. El tenista español sufrió una lesión en el psoas iliaco de la pierna izquierda que en principio iba a tenerle entre 6 y 8 semanas de baja.

Estaba previsto que el mallorquín, que ha caído hasta fuera del Top-10 del ránking ATP por su lesión, reapareciera en alguno de los dos Másters 1.000 estadounidenses (Indian Wells o Miami), pero sigue fuera de la pistas en busca de recuperar su mejor nivel. Su gran objetivo es levantar su 15º Roland Garros este 11 de junio en París y deshacer el empate de 22 Grand Slams con Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz tampoco jugará en Montecarlo

El que tampoco estará en el primer gran torneo de tierra batida será el nuevo número 2 del mundo, el murciano Carlos Alcaraz. El joven murciano lo ha comunicado en un mensaje en sus redes sociales en el que ha dado a conocer que las molestias con las que acabó el partido de semifinales en Miami ante Jannick Sinner le han derivado en una lesión.

Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir. Nos vemos en 2024 @ROLEXMCMASTERS! ?? — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 4, 2023

"Después de dos meses compitiendo, estoy contento de volver a casa, pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias. Tras visitar hoy a mi doctor en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra. Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en la columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir".