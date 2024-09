Antonio Lobato explica cuánto puede tardar Adrian Newey en hacer un coche campeón: "Va a ir justo"

En 'El Partidazo de COPE' se habló del gran fichaje que anunció, este martes, la escudería Aston Martin de Fórmula Uno, donde milita el piloto español Fernando Alonso, la contratación de Adrian Newey como nuevo ingeniero jefe.

Newey comenzará a trabajar en a partir de marzo de 2025, con Fernando Alonso, bicampeón mundial, y Lance Stroll, hijo del dueño de la escudería, como pilotos principales.

"Estoy encantado de llegar a Aston Martin. Me ha inspirado e impresionado la pasión y el compromiso que Lawrence (Stroll) pone en todo en lo que está involucrado. Lawrence quiere crear un equipo ganador. Junto a Honda (proveedor de motores) y Aramco (patrocinador principal), tienen todas las piezas para hacer de Aston Martin un equipo campeón del mundo y tengo muchas ganas de ayudar a conseguir ese objetivo", dijo Newey en la presentación realizada este martes en Silverstone.

Fernando Alonso tampoco dejó la oportunidad de alabar el nuevo fichaje porque es un "gran día" para el equipo y que es una "oportunidad increíble" poder trabajar con Adrian Newey, flamante nuevo fichaje de la escudería.

"Hemos competido durante muchos años, pero ha sido más una inspiración, por su talento. Nos hemos mejorado como pilotos, como ingenieros, para poder estar al nivel uno del otro. Es un gran día para el equipo", dijo Alonso. "Es el equipo del futuro. Es una increíble oportunidad poder trabajar con Adrian".

Por su parte, Newey, que ha firmado un contrato de cinco años con la escudería británica tras casi dos décadas en Red Bull donde se convirtió en el mejor ingeniero de la historia, alabó a Alonso. "Hemos luchado mucho durante años, hemos sido como enemigos. Estuvimos cerca de unirnos en Red Bull en 2008 y 2009, no ocurrió”.

En Aston Martin, Newey unirá fuerzas con Dan Fallows, especialista en aerodinámica, con el que ya trabajó en Red Bull entre 2006 y 2021, con Andy Cowell, jefe de motor, y con Enrico Cardile, quien estuvo en Ferrari como director técnico de chásis.

"Adrian es el mejor del mundo en lo que hace", reconoció Lawrence Stroll, dueño del equipo. "Es la mayor historia desde que Aston Martin volvió a la Fórmula Uno y otra muestra de nuestra ambición de construir un coche que pueda ganar un campeonato del mundo", puso de relieve.

próximos resultados

Con el cambio de legislación en 2026, Aston Martin espera mejorar los resultados de los cinco años en los que ha estado en Fórmula Uno. La escudería británica no ha registrado ninguna victoria desde 2021, pero en 2023 Fernando Alonso logró ocho podios.

Aston Martin Fernando Alonso con Newey

Este año, el rendimiento del AMR24 no ha sido el esperado y el equipo ha sumado 74 puntos y es quinto en el Mundial de Constructores.

antonio lobato y carlos miquel precisan cuándo llegarán los cambios

Carlos Miquel, especialista de motor de la Cadena COPE, valoró que este nuevo fichaje Aston Martin "es un triunfo" porque ha rechazado ofertas como la de Ferrari. Aunque todavía se no van a llegar los cambios, "no es inmediato. Va a tardar" dijo Antonio Lobato, periodista de Fórmula Uno. Tiene muchas piezas buenas Aston Martín, "no hay ningún equipo con ingeniería tan avanzada", afirmó Lobato.

Aston Martin tiene la capacidad de darle todo lo necesario a Newey para poder hacer el mejor trabajo posible "lo tiene todo" afirmó Manuel Muñoz, ingeniero de Fórmula Uno y colaborador de la Cadena COPE. Carlos Miquel tiene claro es que "ganar carreras con coches hechos por Newey es habitual". Aunque según Lobato su meta es "el coche de 2026".

