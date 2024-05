Antonio Lobato, descontento con la evolución de la Fórmula 1: "Ahora la gente quiere otra cosa"

En el Gran Premio de Miami se vivió una situación anómala durante los últimos años en la Fórmula Uno y es que Max Verstappen no consiguió la primera posición en la carrera del fin de semana en favor del piloto de McLaren, Lando Norris.

El Inglés hizo una gran carrera y un 'safety car' le dio la posibilidad de ponerse en primera posición, pero el mérito de mantenerla es completamente suyo: “Estoy muy orgulloso. Todo el fin de semana ha sido bueno y aunque hemos tenido algunos contratiempos que nos impedían progresar, sabía que teníamos el ritmo”, subrayó Norris.

Ganadores del Gran Premio de Miami | EFE

Un ’safety car’ que lo cambió todo en Miami

Con Piastri y Sainz como primero y segundo respectivamente en la vuelta 29, ambos entraron a ‘boxes’ y dejaron a Norris como líder virtual de la carrera, aunque todavía tenía que parar, lo que le hubiera dado la primera plaza a Verstappen.

Sin embargo, Norris quería tirar y tirar porque, por ritmo, estaba siendo el mejor piloto de la parrilla sobre el trazado urbano de Miami. Pero, encima, tuvo la suerte de encontrarse con un ’safety car’ que lo cambió todo en la primera vuelta como líder.

Entró a boxes, cambió gomas y mientras retiraban el coche de Sargeant y los comisarios anunciaban una penalización para Magnussen de diez segundos al final de carrera, se volvió a posicionar como líder real de una carrera que desde ese momento salvó sin problemas.

Era su primera victoria en la Fórmula Uno tras una ‘pole position’, quince podios y 109 carreras. Pese a todo ese tiempo sin triunfo, el británico no se puso nervioso al ver en los retrovisores al tricampeón del mundo, al que fue alejando hasta terminar la carrera a siete segundos.

El criterio a la hora de determinar las sanciones, en duda por los pilotos españoles

El español Carlos Sainz ha sido sancionado con 5 segundos de penalización al considerarse que provocó una colisión con Óscar Piastri , con lo que pierde su cuarta plaza en el Gran Premio de Fórmula Uno en favor del mexicano Sergio Pérez: "Se decidió que Sainz era el culpable del incidente, ya que el español se saltó el vértice después de frenar tarde, lo que le hizo perder la parte trasera. Los comisarios declararon que Piastri había dejado 'espacio suficiente' a Sainz", indica el comunicado.

El propio Fernando Alonso se ha mostrado muy crítico con la FIA este fin de semana y como desveló Carlos Miquel, el piloto español se reunió con los máximos dirigentes de la categoría para tratar este tema tras el incidente con Hamilton en la carrera al sprint: ”Arruinó la carrera de unos cuantos, sobre todo de Norris”, criticó Alonso, que aseguró que a él “siempre” le sancionan y que con el piloto inglés no lo harán "porque no es español".

Max Verstappen y Fernando Alonso hablando en la parrilla | EFE

Carlos Sainz también lanzó una crítica a la FIA tras el final de la carrera. El español dijo que el australiano Óscar Piastri le hizo ”algo muy parecido a lo de Magnussen (cuando fue penalizado por obstaculizar a Lewis Hamilton en un adelantamiento) y no le cayó penalización”, por lo que "tomó nota” y fue ”más agresivo” durante la segunda parte de la carrera.

“Hoy por alguna razón nos han dejado luchar más de lo normal, no sé por qué, tomé nota e hice lo mismo que me hicieron a mí, ser más agresivo”, subrayó Sainz, que se quejó de que Piastri, que cerró en varias ocasiones a Sainz, no fuera penalizado por la FIA.

