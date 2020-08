Ángel Torres, en El Partidazo de COPE: "Nos ha metido un gol un delantero que vale más que todo el Getafe"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha estado en El Partidazo de COPE tras caer eliminado a manos del Inter de Milán en octavos de final de la Europa League. “Es duro que en 20 días te quedes fuera de Europa en Liga y caigas hoy eliminado”, ha asegurado.

“Cuando pasen unos días pensaremos que hemos hecho una gran temporada”, ha añadido el presidente, quien considera que haber terminado en octava posición en la tabla es un gran premio para un equipo como el Getafe. “Yo firmaba todos los años terminar octavos en la mejor liga del mundo”, ha dicho.

Sobre el futuro del entrenador, José Bordalás, Ángel Torres ha indicado que están trabajando con el entrenador de cara a la próxima temporada. “Tiene contrato y no ha dicho que tenga pensado irse”, ha asegurado.

Además, sobre la posibilidad de incorporar algún fichaje, el presidente asegura ser consciente de la situación económica que atraviesan todos los equipos de LaLiga. “Este año intentaremos hacer un par de compras y otras dos cesiones, e intentaremos quedarnos con 21 o 22 jugadores en la plantilla”, ha explicado. Uno de ellos podría ser Brahim “si el club nos lo cede y el chico quiere venir”.

El presidente del Getafe también ha querido “felicitar a la Liga por cómo ha terminado la Primera División”, aunque considera que hay que buscar soluciones a los conflictos que están surgiendo en este final de temporada. “O vamos todos juntos o el año que viene vamos a dar un espectáculo”, ha dicho.

�� Ángel Torres, presidente del @GetafeCF, en @partidazocope



⚽️ "Haremos cuatro fichajes"



�� "Bordalás tiene contrato, él no me ha dicho de irse"



��️ "Va a ser un año complicado para el fútbol español, no creo que haya público la próxima temporada en @LaLiga"



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/TKmjFtQH9i