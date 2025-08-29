El análisis de Maldini del sorteo de la Champions League: "Ha tenido mala suerte"

Este jueves se ha realizado el sorteo de la fase liga de la Champions League, que comenzará el 16 de septiembre y que finalizará el 30 de mayo en Budapest. Este año se vivirá una novedad en esa final porque la UEFA ha cambiado la hora y se disputará a las 18:00 horas, en lugar de a las 21:00.

El sorteo siguió el mismo sistema empleado por primera vez hace un año, con la mezcla de la extracción manual de las bolas de cada club y la aplicación de un programa, creado por la firma AE Live y revisado por el auditor externo Ernst & Young, que seleccionó aleatoriamente los ocho rivales.

EFE Monaco (Monaco), 28/08/2025.- The UEFA Champions League trophy on display before the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. (Liga de Campeones) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

El sorteo ha dejado al Real Madrid como el equipo español más perjudicado, después de que haya quedado emparejado con el Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiakos, Mónaco y Kairat Almaty.

Por su parte, el Barcelona ha sido el que más suerte ha tenido y jugará la fase liga ante PSG, Chelsea, Eintracht de Frankfurt, Brujas, Olympiakos, Slavia de Praga, Copenhague y Newcastle. Los azulgranas intentarán hacer una primera fase tan buena como la del año pasado, donde acabaron segundos, solo por detrás del Liverpool.

EFE Monaco (Monaco), 28/08/2025.- The screen shows all the league fixtures of the upcoming UEFA Champions League season during the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. (Liga de Campeones) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

El Atlético de Madrid quedó emparejado con Inter de Milan, Liverpool, Eintracht de Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Unión Saint-Gilloise y Galatasaray. El Villarreal jugará contra Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenahgue y Pafos.

Por último, el Athletic de Bilbao, que se encontraba en el bombo 4, vuelve a la Champions y jugará contra PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting de Portugal, Slavia de Praga, Warabag y Newcastle.

el análisis de maldini del sorteo de champions

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño le preguntó a Maldini si el Real Madrid era el equipo más perjudicado en el sorteo: "El Madrid me parece lo más difícil. Es verdad que la salida de Anfield es tremenda Y es complicada la salida del Benfica. El Madrid es superior, pero no es un campo fácil y luego es que juega contra cinco campeones de Europa en su momento. Marsella en casa es bastante más asequible, pero recibe al City. El Mónaco, que es uno de los equipos que parecía que querías evitar del último bombo, lo tienes también en contra. Luego la salida a al Almaty, está lejísimos. Es un campo, es un equipo débil, pero va a ser va a ser de mucha de dificultad. Me parece que el Madrid ha tenido mala suerte, especialmente la salida de Anfield y recibir al Manchester City".