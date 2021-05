Amelia del Castillo, en COPE: "No pensé que después de tantos años tanta gente se acordara de mí"

Amelia Del Castillo es una de las figuras más importantes en la historia del fútbol español. Se trata de la primera presidenta en la historia de un club en la historia. En los años 60 desafió a la dictadura fraquista para fundar el Atlético Pinto, entidad de la que es presidenta de honor dando incluso nombre al estadio de un equipo que ahora mismo milita en la Tercera División y que preside el abogado José María Garzón.

Esta semana los compañeros de El País quisieron rendirle homenaje y realizarle un reportaje dentro de su serie 'pioneras'. Para ello, se pusieron en contacto con el Atlético Pinto hasta en tres ocasiones para solicitarles permiso para que la charla pudiera realizarse dentro de 'su campo', pero los dirigentes se negaron alegando que no querían que nadie de fuera del club entrara en el estadio. Ahora, Amelia Del Castillo agradece en los micrófonos de El Partidazo de COPE el apoyo recibido y las muestras de cariño no solo de su ciudad si no de todo el mundo.

Los compañeros de @el_pais han entrevistado esta mañana a mi madre, Amelia del Castillo, en un parque de Pinto, su pueblo. Ha sido una entrevista preciosa, como PIONERA que es... Querían hacer la entrevista dentro de “su” campo, el Campo MUNICIPAL Amelia del Castillo, pero..HILO: pic.twitter.com/vdw5r68MmV — Gemma Santos (@GemmitaSantos) May 5, 2021

“Sentí humillación, pena y tristeza. Estaba muy desilusionada. Luego lo pensé porque son personas ajenas al Atlético de Pinto, no son de aquí, no conoce la historia y han llegado de forma muy rara. Me tranquilicé y con pena me vine para casa. Luego ha pasado a ser un motivo de alegría porque no pensé que después de tantos años se acordaran de mi, me quisieran tanto y tantas personas me hayan dado su cariño y quiero agradecérselo a la gente. Ha merecido la pena tanto esfuerzo hasta llegar aquí. Todo el mundo me ha dado su cariño y apoyo y para mí eso es como el mejor trofeo”, explicaba.

“Buscaban el hacerme un desprecio. Después de tantos años pensaban que no tenía valor y Pinto se había olvidado de mí y justo he encontrado una respuesta maravillosa”, finalizaba.