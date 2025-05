Álex Palou, en El Partidazo de COPE: "Todavía no soy una Leyenda; eso, cuando me retire"

Madrid - Publicado el 28 may 2025, 01:01 - Actualizado 28 may 2025, 01:05

En El Partidazo de COPE hablamos con Álex Palou, reciente ganador de las 500 millas de Indianápolis, que nos contó lo importante que es esta carrera en los Estados Unidos y la felicidad que tiene tras vencer en esta mítica prueba:

¿Te sientes leyenda?: Todavía no, eso es cuando nos retiremos. Ha sido increíble formar parte de estas 500; cada año lo es. Entiendes lo especial que es, pero haberlo ganado es una locura.

¿Cuando lo consigues es más difícil la semana de después que la carrera?: Puede ser, me lo creo. El domingo y lunes dormí poco, están siendo días intensos pero es especial, tenemos que disfrutar de cada momento. Pero con ganas de Detroit; intentaré estar lo más descansado posible.

El adelantamiento a Ericsson es al límite: Teníamos peores neumáticos, menos gasolina y una estrategia peor. Con el tráfico era cada vez más difícil seguirlo y lo pasé a 14 vueltas y ver cómo nos iba. Salió bien y pudimos aguantar.

¿Cómo gestionas las diez últimas vueltas?: Hay multitud de cosas que puedan pasar. Fueron las vueltas más largas de mi vida. Yo sabía que yo iba al límite y si alguien hacía más, no podía hacer nada.

Lloraste cuando cruzaste la meta: Fue bonito, me acuerdo de todo. Hacía una semana, les preparé una cena a los mecánicos y dijimos 'si tenemos la suerte de ganar las 500, nos vemos en la meta y celebramos con los fans y nos volvemos locos'. Termino la carrera, llego a meta y no había nadie. Los vi en la curva 1 y me puse a correr, y de la emoción y tanto correr, me vino un bajón de golpe y me faltaba el aire. Fue maravilloso.

Importante tu apoyo familiar: Hemos pasado muchos momentos juntos y siempre ha sido la persona que me ha hecho quien soy. Increíble que tengamos una hija y que podamos llevarla a todos sitios.

¿Crees que se reconoce más fuera que en España?: Lo que me importa es ganar. En EEUU es mucho mayor y en España no se sigue tanto la Indy Car. Me va bien, estoy contento aquí y no me falta de nada.

Te gusta el gorila: Es un animal que me representa mucho, es agresivo y va siempre con su familia y su equipo.

¿Te has acordado de Adrián Campos?: Él y su equipo son los causantes de que yo esté aquí y que pudiera dar el salto, una pena que no lo haya podido vivir.