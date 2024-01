Este jueves vivimos un partidazo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que supuso la clasificación de los rojiblancos para los cuartos de final de la Copa del Rey tras ganar 4-2, con dos goles de Griezmann y Riquelme en la prórroga. El partido se pareció por la gran cantidad de goles al que vivimos la semana pasada en las semifinales de la Supercopa de España, que en esa ocasión se llevó el Real Madrid, también en la prórroga.

La previa del partido estuvo marcada por el recibimiento espectacular de la afición del Atlético, que esperó al autobús del equipo con numerosas bengalas. La nota negativa la dieron unos pocos aficionados, que gritaron 'mono, mono' a Vinicius en la llegada del conjunto blanco al estadio.

Partidazo entre Atleti y Real Madrid

El encuentro comenzó, como ya pasó la semana pasada, con un primer gol del Atlético de Madrid. En esta ocasión fue Lino el que adelantó a los de Simeone, aprovechando un pase de De Paul que tocó de cabeza Rüdiger para que el que el balón le llegara al extremo y marcara ante Lunin. Cuando parecía que la primera parte acabaría con la ventaja del Atlético, un gol en propia puerta de Oblak llevaba el partido al descanso con empata en el marcador. El portero falló al intentar despejar con el puño un falta sacada por Modric y acabó metiéndose el balón en su propia portería.

La segunda parte empezó siendo dominada por el Real Madrid, que salió creando peligro con varias ocasiones que no acabaron en gol. Si Oblak fue el protagonista negativo en la primera parte, Lunin lo fue en el 2-1. El portero ucraniano falló cuando se tiró al suelo intentando despejar una pelota tocada por Camavinga y el balón, después de rebotar e Rüdiger, le quedó a Morata para que marcara a puerta vacía. Y como ya pasó en la Supercopa, los blancos lograban el empate cerca del final, en el minuto 82, con un gol de Joselu a pase de Bellingham, después de quedarse solo tras un gran pase de Vinicius en la frontal del área.

Cuando llegó la prórroga, muchos se acordaron de lo ocurrido la semana pasada, cuando los blancos fueron muy superiores físicamente al Atlético y se clasificaron con los goles de Savic en propia puerta y de Brahim. Pero esta vez, Simeone acertó teniendo hasta cuatro cambios en el tiempo extra y fue clave al meter en el partido a jugadores como Riquelme. Los rojiblancos pudieron tener el balón mucho más tiempo y los goles de Griezmann y Riquelme metieron al conjunto del 'Cholo' en la siguiente fase de la Copa del Rey.

La defensa de Juanma Castaño

Juanma Castaño comenzó 'El Partidazo de COPE' de este jueves media hora más tarde de lo normal por la prórroga del partido y quiso hacer un elogio al partidazo vivido en el Metropolitano, mandando un mensaje a los que dicen que el fútbol actual está muerto y que no engancha a los más jóvenes: "Merece la pena empezar tan tarde por vivir lo que acabamos de vivir en el Metropolitano, por este gran partido de fútbol entre Atlético de Madrid y Real Madrid. El resultado es contundente, el partido es enorme, intenso, un partido de Copa de verdad. Un partido noble, que ha tenido de todo y que ha tenido seguro a millones de personas pegada a la televisión".

?? La valoración de @juanmacastano sobre el derbi de esta noche y el fútbol como deporte



?? "Cuando le das algo bueno al espectador, no hay nada que lo supere"



???? "El fútbol así tiene una larga vida por delante, es una auténtica maravilla"



Juanma continuó elogiando el partido y defendiéndolo ante las críticas de los últimos años: "Hay que preguntarse ahora si el fútbol está en desuso, si no le interesa a los jóvenes, si la gente que estaba hoy viendo el partido estaba pendiente del móvil, de los videojuegos o del Twitch o si estaba disfrutando con el fútbol. Cuando le das algo bueno al espectador, no hay nada que lo supere. El fútbol así es insuperable y hoy lo hemos disfrutado desde las 21.30 de la noche, pegados a la pantalla. El fútbol así tiene una larga vida por delante. Que no nos vendan mensajes apocalípticos de que esto se ha acabado, que los partidos son largos o que hay que incluir cosas nuevas porque el fútbol aso es una maravilla, es una pasada".