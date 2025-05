Ale Galán revela cómo se imagina el primer partido de pádel con Juan Lebrón como rival: "Sé cómo calmarle"

Madrid - Publicado el 12 mar 2024, 10:25 - Actualizado 13 may 2025, 23:23

El mundo del deporte ha mirado esta última semana hacia el pádel después de que Álvar Madrid informase en El Partidazo de COPE que Juan Lebrón y Ale Galán se separaban. Este lunes, Juanma Castaño ha charlado con el madrileño en el programa y le desveló cómo se imagina que será el primer partido contra la persona con la que ha forjado una pareja legendaria.

El madrileño ha decidido dejar de formar pareja con el gaditano después varios desencuentros por culpa de su comportamiento en la pista. Pero, ¿qué ha ocurrido en el último año para que los éxitos no haya conseguido tapar lo puramente extradeportivo? Ale Galán se lo explicó a Juanma Castaño.

Los comportamientos en la pista del primero no gustaban al segundo y las imágenes se habían convertido en demasiado habituales. Gestos del gaditano ante fallos de su compañero, discusiones con las decisiones del juez de silla o histerismo en el banco empezaban a colmar la paciencia de Galán.

Una decisión compleja, pero que llega por la actitud de El Lobo, una problemática que ya habían hablado anteriormente. Libre de compromiso, Ale Galán ha llamado a la puerta de Fede Chingotto, con quien ya se le había vinculado anteriormente. El Ratón ha aceptado, rompiendo de esta forma su unión con Momo González, que jugará con Lebrón el próximo torneo.

El pasado martes día 5 de marzo, Juan Lebrón y Alejandro Galán estaban ganando su partido de octavos de final del Major de Qatar, segundo torneo del calendario del Premier Padel, ante Javi Garrido y Mike Yanguas. En el segundo set, tenían saque para empatar a cuatro y ahí comenzó una discusión que terminó en la ruptura.

El marcador iba 7-6, 6-7, 3-3, 15-40 en contra de Ale Galán y Juan Lebron. Después del punto que confirmó el cuarto juego del set para Yanguas y Garrido, el jugador gaditano golpeó la pelota contra la pared antes de salir de la pista. Una vez fuera, deportista mostró su enfado.

Amenazas, encaramientos y malas formas con sus rivales, además de unas palabras que escuchó todo el mundo del pádel: "Venga, hombre. Vete a tomar por culo. Vamos, de verdad, tío. En serio, tío. Llevas siete horas ahí. Haciendo horas de espera. ¿Qué me estás contando, tronco? No me jodas, eh".

Así se acabó la relación de la pareja que ha dominado el pádel mundial durante los últimos años. Han ganado 32 torneos desde 2020 hasta el último en Riad y sólo en 2024, con lesiones, no han sido números 1, hincando la rodilla ante la irrupción de los jóvenes Tapia y Coello.

"Sé cómo calmarle"

Roberto Morales le preguntó cómo se imagina ese reencuentro con Juan como rival: "Difícil, seguro". "Al final va a haber muchas emociones ahí", continúa reflexionando Ale Galán, "yo creo que cuando entras en la pista vas a dar todo y a ganar siempre, entonces terminaremos el partido con un abrazo, pero probablemente iremos a matarnos".

Juanma Castaño le cuestionaba si sabía "cómo cabrearle". "Al revés, sé cómo calmarle", respondía entre risas: "Yo en ese partido voy a jugar mis cartas, pero no quiero que sea una situación desagradable como compañero o como rival en el partido. Yo creo que el pádel no se merece una situación así, desagradable".