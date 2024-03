La gran pelea que pudo provocar la separación entre Galán y Lebron

Ale Galán ha decidido separarse de su ya ex compañero Juan Lebron tras cuatro años de relación y 32 trofeos ganados entre World Padel Tour y Premier Padel. El jugador gaditano protagonizó una el gran enfado viral que pudo provocar la ruptura entre los dos durante el partido contra Mike Tanguas y Javi Garrido en la semifinal del Qatar Major.

El marcador iba 7-6, 6-7, 3-3, 15-40 en contra de Ale Galán y Juan Lebron. Después del punto que confirmó el cuarto juego del set para Yanguas y Garrido, el jugador gaditano golpeó la pelota contra la pared antes de salir de la pista. Una vez fuera, deportista mostró su enfado. "Venga, hombre. Vete a tomar por culo. Vamos, de verdad tío. En serio, tío. llevas siete horas ahi. Haciendo horas de espera. ¿Qué me estás contando, tronco? No me jodas, eh", se quejó Juan Lebron.

Un día más tarde, Ale Galán ha hecho público a través de sus redes sociales que se separa de Juan Lebron. "Quiero comentaros que he tomado la decisión de separarme de Juan. No ha sido una decisión fácil, pero está meditada. Quiero agradecer a Juan los cuatro años que hemos compartido juntos. Han sido inolvidables. Te deseo, de corazón, lo mejor en tu futuro Juanito. Un fuerte abrazo!", explicó el jugador.

En el siguiente post ha confirmado quien es ya su nueva pareja. "Hoy comenzamos una nueva etapa juntos. Una etapa que afrontamos con la máxima ilusión y compromiso, con muchas ganas de demostrar todo dentro del 20x10 y de ser competitivos desde el primer momento. Gracias Fede por aceptar el reto. ¡Vamos CHINGOLAND!", aseguró Ale Galán.

Lo que queda por conocer en este momento es quién será el nuevo compañero de Juan Lebron, una vez conocida la ruptura. Momo González era la pareja de Chingotto antes de que se uniera a Galán. Por lo que, ya sea el propio malagueño quien acompañe ahora al gaditano o cualquier otro jugador, se desencadenará una serie de cambios dentro de los dúos del circuito.