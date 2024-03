Ale Galán, sobre su polémica con Juan Lebrón: "El pádel no se merece situaciones desagradables"

Juanma Castaño entrevistó en El Partidazo de COPE al jugador de pádel Ale Galán, pocos días después de hacerse oficial que deja de ser pareja con Juan Lebrón, con el que ha sido número 1 del mundo los últimos tres años.

Sobre la cantidad de gente que hay pendiente de lo que va a decir en su primera entrevista tras el anuncio oficial, Galán afirmó que “vengo tranquilo, huyo de la polémica y es muy fácil explicarlo. Es natural, las parejas se rompen. No es una decisión deportiva; hemos marcado una época en al historia del pádel y me voy a quedar con eso. El año pasado no fue como queríamos y este año hemos acusado todo eso”.





Galán y Lebrón dejan de ser pareja por las malas formas de Juan en el torneo de Catar, en el que insultó a un jugador rival y se encaró con el juez de sillas: “Juan es excepcional, pero temperamental. Pero un caso como el de Doha no lo habia tenido nunca, me pidió disculpas y sabe las consecuencias que ha podido tener. No quiero que quede como que es así habitualmente”.

Tras esa polémica, Ale habló de cuándo decide que no quiere seguir jugando con él: “En cuanto salgo de la pista con la tristeza de irme de uno de los mejores torneos, fue desagradable para todos, no fue un día fácil. Me fui triste a casa. Ahí no hablamos nada; se disculpó en el aeropuerto. Lo agradecí pero no tuvimos una conversaciones larga. Tenía un sentimiento que cada vez era más recurrente, que necesitaba nuevos retos. Lo hablo con mi entorno, tenía la decisión tomada un par de días después y él me dijo que quería hablarlo bien. Cuando tuve la decisión clara, quise llamarle y el dije que no quería continuar y que él tuviese tiempo para buscar pareja”.





La reacción de Juan Lebrón con la decisión de Ale

Juanma Castaño le preguntó por cómo se tomó Juan Lebrón la decisión tan drástica de romper la pareja campeona: “Le pillé por sorpresa, a ninguno de los dos nos gusta pero lo tenía muy claro, lo había valorado todo y lo mejor era no continuar y buscar nuevos proyectos. Hablamos el jueves y entrenamos el viernes. Luego tuvimos la conversación, nos dijimos qué pensábamos y al final nos quedamos con que queríamos terminar muy bien, que éramos muy jóvenes, hemos ido mejorando ambos pero sentía que el proyecto tenía que acabar y quedarnos con todo lo bueno y lo que hemos hecho porque han sido tres años como números 1, algo que no lo ha conseguido mucha gente”.





Además, también explicó que estas decisiones son algo normal en este deporte: “Esto es como una pareja sentimental y cada día te levantas eligiendo esa pareja. Hemos superado muchas dificultades. El año pasado no fue bueno en lo deportivo y hablamos de qué necesitábamos. Una situación que no fue agradable y no quería que se diera a dar en pista, fue el desencadenante”. A pesar de haber roto ya, el próximo torneo, en México, todavía lo jugarán juntos: “Esto es algo que pasa en el pádel. Somos profesionales y juntando las dos cosas vamos a intentar despedirnos de la mejor manera. Venimos de ganar de Riad y podemos hacer una buena despedida. Los dos tenemos mucha personalidad y tenemos caracteres diferentes. Somos un equipo compitiendo y cada uno, como producto, somos diferentes. Es un deporte individual que se juega en pareja. Si hemos sido la pareja que más tiempo competía junta, lo hemos gestionado bastante bien. Es verdad que todo esto me ha abrumado un poco. Me llegaban lo que se estaba generando en las redes. ”.

Además, Galán reconoció que volverán a jugar juntos seguro: “Seguro, hoy hablaba con el seleccionador de la selección y le he dicho que voy a jugar con él si es lo mejor para el equipo”.

Su nueva pareja a partir de ahora

Tras el anuncio de su ruptura con Juan Lebrón, Ale Galán comunicó que a partir de ahora competiría junto a Fede Chingotto: “Son unas sensaciones muy buenas. Yo estaba hasta nervioso. Fue el primero al que llamé. Vamos a encajar muy bien. Cuando los proyectos duran es cuando se trabaja de verdad. Cuando hay más cambios es de la mitad de la tabla hacia abajo, no me gustan los cambios. Ojalá que ganemos todos los torneos. Los acuerdos son de palabra porque tienes que encajar en lo personal, lo deportivo, los resultados... y cada punto es un examen”.





Por último, Galán habló de cómo será su primer partido contra Juan Lebrón tras tantos años juntos: “Va a ser difícil, van a ser muchas emociones. Cuando entras en la pista lo das todo y vas a ganar siempre. Entre punto y punto iremos a matarnos. Sé cómo calmarle. El pádel no se merece situaciones desagradables”.





ESCUCHA LA ENTREVISTA A ALE GALÁN EN EL PARTIDAZO DE COPE