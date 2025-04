El tremendo enfado de Juanma Castaño por la mala gestión del Sporting de Gijón: "A primera RFEF"

Este domingo, el técnico del Sporting de Gijón, Rubén Albés, fue destituido como entrenador del primer equipo, unas horas después de la derrota contra el Tenerife (1-3). "El Real Sporting de Gijón ha comunicado a Rubén Albés, a primera hora de este domingo, que deja de ser el entrenador del primer equipo. El club agradece a Albés y su cuerpo técnico todo el trabajo y la dedicación mostrada durante esta temporada", señaló la entidad gijonesa en un comunicado.

El entrenador tomó el mando del equipo el pasado verano y se va después de estar cuestionado desde hace semanas por llegar nueve jornadas sin ganar, seis empates y tres derrotas seguidas. De hecho, deja el equipo decimoséptimo, solo cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

asier garitano, el favorito

Hasta ahora, según informó Pablo Acebo, Asier Garitano es el que está más cerca de llegar como nuevo entrenador. La negativa de Pablo Machín, opción favorita para la dirección deportiva, llevó el foco hacía el que ya fue entrenador de equipos como el Leganés, la Real Sociedad, el Alavés o el Tenerife.

Como adelantó este lunes 'Killer Astuirias' y confirmó más tarde la Cadena COPE, Garitano ya habría dado el sí al Sporting. Lo que culmina con 24 horas frenéticas. Su trayectoria en los banquillos y su conocimiento de la categoría lo convierten en un candidato idóneo para afrontar uno de los mayores desafíos en los 120 años de historia del Sporting: evitar el descenso a Primera RFEF.

Muchos han sido los nombres de entrenadores sobre la mesa de Gerardo García, que ha recibido ofrecimientos de todo tipo en las últimas horas. Fernando Estévez, Aitor Karanka, Juan Ignacio Martínez y Xisco Muñoz han mostrado su interés en hacerse cargo del banquillo del Sporting. Sin embargo, entrenadores con un perfil más reconocido, como Francisco o Sergio González —que eran del agrado de la dirección deportiva en Mareo— han quedado fuera del alcance del club debido a su complicada situación actual.

Se espera que el técnico vasco llegue a Asturias este lunes para ponerse al frente del equipo en la sesión del martes. Si todo va según lo previsto, Garitano debutará como entrenador rojiblanco el domingo a las 18:30 horas en el estadio Pepico Amat, en un partido clave frente al CD Eldense.

juanma castaño y la situación del sporting

Durante 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño expresó su enfado con la situación actual que está viviendo el Sporting de Gijón porque "Albés tenías que haber salido, hace mínimo 10 partidos con una victoria en 17 jornadas". Además, el próximo encuentro es contra el Eldense, que marca el descenso con 39 puntos, y "si te gana, te meten en descenso".

"Ha tenido que dejar al equipo al borde del descenso, a primera RFEF, al Sporting, un equipo que el año pasado jugó promoción, para que el club decidiera prescindir de él", continuó diciendo. Pero su enfado fue a más por la dirección deportiva del club: "Ahora, tienen que buscar al que fichó a Caicedo para el Sporting. Hay que buscar al delantero Caicedo y que me digan qué partido vio de Caicedo para fichar a este jugador. Es la primera vez que veo a un tío en el campo que no parece futbolista, que no parece jugador de fútbol".

"El dueño mexicano emigrado en Estados Unidos porque no le deja entrar en México por un problema fiscal. Por supuesto, no viene a Asturias para nada. El club, la cantera, echa una ruina. Todos los equipos de la cantera, por detrás del Oviedo, en todas las categorías, infantiles, alevines, cadetes, juveniles, todo, todo, todo. Una ruina", finalizó el director de 'El Partidazo de COPE'.

