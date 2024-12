Ilia Topuria anuncia en El Partidazo de COPE su salto al peso ligero: "Hemos visto mi último combate de peso pluma"

Una de las noticias deportivas de este lunes la dio el luchador de UFC Ilia Topuria, en el programa especial que Juanma Castaño dirigió desde el Teatro Alcalá, en Madrid, con Topuria, uno de los deportistas de este 2024 que está a punto de acabar.

El luchador lo desveló de una manera particular, al contarle a Castaño que, antes de participar en El Partidazo de COPE, estaba "cenando sushi", una comida que, por el aporte nutricional del arroz, tenía muy controlada durante la temporada.

"Claro, que no puedes comer nada de arroz cuando estás de recorte, ¿no?", preguntó Juanma Castaño, a lo que Topuria dejó caer que "No, pero espero que de aquí en adelante, sí. Tal vez toque un cambio", dijo ante la ovación de los cientos de fans expectantes que se acercaron a ver al luchador en directo.

"¿Es posible que hayamos visto ya tu último combate de peso pluma?", le preguntó Castaño. "Sí, seguro, seguramente que sí", respondió antes de confirmar con un rotundo "sí" su paso al peso ligero.

Los motivos detrás de esta decisión son tales como que "ahora ya toca disfrutar, disfrutar un poco más de lo que hago. Al final, tanto recorte de peso se hace pesadísimo".

Y después de cuatro años peleando en peso pluma, "evolucionas, creces, tu cuerpo se desarrolla más y cada vez cuesta más los recortes de peso. Y si además le pegas a todos los que han pasado por el peso pluma y a las grandes leyendas del peso pluma, pues te quedas sin motivación", afirmó.

¿Una pelea contra Makhachev?

En el horizonte, Topuria tiene pendiente una pelea contra Makhachev.

Asegura que comenzará con el entrenamiento duro cuando se confirme el combate: "Estoy entrenando bien y después de la Navidades haré un entrenamiento específico. Se habló de Miami pero no lo sé, me quedan un par de conversaciones pendientes", comentó.

"Yo tengo claro cómo lo quiero hacer: me gustaría subir a al categoría siguiente y contra Charles Oliveira porque Islam Makhachev va a combatir en enero y no podrá estar en abril".

Recientemente, Makhachev se ha referido a Topuria diciendo que está "cansado de dar oportunidades a chicos pequeños", algo que el hispano-georgiano no se toma muy a pecho: "He oído mucho ese discurso y sé cómo acaba. La duda y el miedo siempre está, el hacer un cambio en tu vida te hace enfrentarte a miedos. Islam tiene pegada, fuerza, experiencias, los sometimientos... pero como todos los anteriores a los que me he enfrentado, hay que trabajar sobre sus puntos débiles", afirmó en alusión a la forma de poder controlar una pelea contra él.