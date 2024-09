Toni Freixa irrumpe ante el análisis de Juanma Castaño del Monaco - FC Barcelona: "¿Habéis ido a Cibeles ya?"

Todos coinciden a la hora de analizar el AS Monaco - FC Barcelona en el estreno de la Champions League: acudió el viejo Barça, con caras más jóvenes y un entusiasta entrenador en el banquillo, pero con los mismos miedos e inseguridades de los últimos años. Pero Toni Freixa irrumpió en El Partidazo de COPE ante lo que escuchaba de Juanma Castaño y el resto de tertulianos.

Al sexto partido el equipo azulgrana cosechó su primera derrota de la temporada. No tuvo opción en Mónaco. La expulsión de Eric García a las primeras de cambio fue definitiva. Jugar 80 minutos en inferioridad en Champions League es mortal y esta vez no fue una excepción.

Cayó 2-1 ante un AS Monaco que demostró que el 0-3 del Gamper no era el sueño de una noche de verano. "Si no estás concentrado al cien por cien, esta competición te echa", dijo Hansi Flick en la previa. La Champions League devuelve al Barça a una situación más terrenal después de un inicio de temporada idílico.

Cordon Press Un serio Hansi Flick contempla el Mónaco-Barcelona desde el banquillo.

Es cierto que en algunos momentos pudo dar la sensación, sobre todo con el gol de Lamine, que el Barça podría sacar el partido adelante. Pero fue un espejismo porque los franceses impusieron su poderío físico en la segunda parte con un hombre más. Por eso, era importante saber la opinión de Toni Freixa sobre el encuentro.

Monaco - FC Barcelona

El partido se presentaba a priori de lo más atractivo, con dos equipos que presionan alto y que practican un fútbol ofensivo. Pero el guion del choque saltó por los aires ya en el prólogo. Un error en la salida del balón de Ter Stegen obligó al central azulgrana a derribar a Minamino, cuando este se disponía a encarar al meta alemán.

El Barça se quedó con uno menos en el arranque y, cinco minutos después, encajaba el 1-0. Su autor fue Akliouche, que inició un eslalon desde la banda derecha ante la indolencia de la defensa azulgrana y se internaba en el área para ejecutar un disparo seco al primer palo y adelantar a su equipo.

Cuando empezaban a aparecer los viejos fantasmas de las últimas noches negras de Champions, apareció también Lamine Yamal para exorcizarlos. En una jugada aislada, ganaba la partida, primero a Vanderson y luego a Salisu, y batía a Kohn con un zurdazo raso desde el balcón del área, antes de la media hora, para estrenarse a lo grande en la Liga de Campeones.

EFE Los jugadores de Mónaco y Barcelona se saludan a la conclusión del partido.

Cuando el cuadro catalán sentía que podía ganar el partido, el Mónaco lo cazaba con la defensa muy adelantada para hacer el 2-1 en una carrera de 50 metros de Ilenikhena, que fusilaba a Ter Stegen. Ansu Fati volvía a disfrutar de sus primeros minutos oficiales en su vuelta como azulgrana, pero el partido llegaba a su epílogo sin que el Barcelona se acercara al empate.

Toni Freixa irrumpe ante el análisis

Al Barça ya no le dieron las fuerzas a pesar de los cambios de Flick. Incluso el Mónaco pudo ampliar su ventaja en un par de oportunidades. El partido murió sin opciones para los azulgranas, como quedó claro en El Partidazo de COPE. Pero Toni Freixa quiso bajar los humos de los madridistas tras la llamada del programa.

El exdirectivo culé quiso llamar la atención a los diferentes tertulianos por lo que se estaba diciendo sobre el FC Barcelona. Con un arranque de calendario cómodo en Liga, en la exigente Europa el Barça entra con el pie izquierdo, La parte positiva es que aún quedan muchos partidos para revertir la situación.