Juanma Castaño escucha a Ancelotti decir que Florentino Pérez no está cansado y le avisa: "No te confíes"

El Real Madrid visita este martes al Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, primer envite entre dos equipos que no se cruzan desde hace casi 20 años, con hambre de revancha en un conjunto madridista que necesita, tras el preocupante tropiezo doméstico, cambiar el chip y activar a tiempo el 'modo Champions', ante un conjunto inglés alicaído en la Premier League, con una estructura sólida en defensa y muy sólido como local.

EFE El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Valencia disputado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

El Emirates Stadium será el escenario del regreso de un duelo que la última vez que se dio fue hace 19 años. Concretamente, fue a comienzos de 2006, en los octavos de final, en una eliminatoria que decantó para los londinenses Thierry Henry con un bello y decisivo tanto en la ida (0-1) en el Santiago Bernabéu, mientras no hubo goles en la vuelta en Londres.

vuelve courtois

En el Real Madrid la mayor novedad es la vuelta de Courtois, después de que no pudiera estar en los últimos tres partidos del equipo blanco por unas molestias musculares. De hecho, el propio jugador aseguró en la rueda de prensa previa al partido que está en condiciones para jugar.

Miguel Ángel Díaz, en 'El Partidazo de COPE', aseguró que Alaba jugará de lateral izquierdo, mientras que Lucas Vázquez estará en el derecho y la pareja de centrales estará formada por Asencio y Rüdiger. En el centro del campo jugarán Valverde y Camavinga y en la delanetera: Rodrygo, Bellingham, Vinicus y Mbappé.

ancelotti en rueda de prensa

El Real Madrid llega a Champios después de haber sido criticado en varios momentos de esta temporada, especialmente tras perder este fin de semana contra el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu, pero Ancelotti no presta atención a ese ruido externos.

"Puede ser que mucha gente se haya cansado (de verle en el banquillo del Real Madrid), pero la persona más importante es el presidente, y él me apoya, me ayuda. Eso es lo que cuenta. Lo que cambia la dinámica es que no se canse la persona más importante de este club", afirmó.

Además, la actuación contra el Valencia (1-2) provocó la ira de varios aficionados contra el equipo y especialmente contra el brasileño Vinícius Júnior, que fue pitado durante el encuentro. "Yo no he hablado con él porque no lo necesito. Cuando él piensa que no ha jugado bien, al siguiente lo hace mejor y estoy convencido de que lo hará", respondió.

Por su parte, Arteta llega a la eliminatoria sin Gabriel Jesús, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Takehiro Tomiyasu, además de futbolistas como Jurrien Timber y Ben White, de los cuales, pese a que Arteta asegure que estén listos, existen dudas si pueden estar preparados para un partido de esta exigencia por sus recientes problemas físicos.

EFE



el aviso de juanma castaño

Durante 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño avisó a Ancelotti por sus palabras en rueda de prensa: "Yo le diría a Ancelotti, no te confíes, no te confíes. Ten cuidado porque se puede cansar en un momento".

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).