Toni Freixa, exdirectivo del Barcelona, sentencia a De la Fuente por su gestión de Lamine Yamal en la Selección: "Nunca ha entrenado a un club y seguro que no puede ponerse en lugar de Flick"

El exdirectivo del Barcelona y actual colaborador con El Partidazo de COPE, Toni Freixa, fue muy claro con el asunto de Lamine Yamal con la selección española.

Hay cierto enfado en el barcelonismo por las constantes convocatorias de Lamine Yamal a las que le convoca Luis de la Fuente, con el consiguiente desgaste del jugador y el riesgo de lesiones como ya ha sucedido con algunos otros jugadores.

De la Fuente ya ha dejado claro que no va con ninguna mala intención de desgastar a ningún futbolista, ni va contra ningún club, pero a Toni Freixa no le convence ese argumento en el momento en que el seleccionador le pide comprensión al entrenador del Barça: "Me hace mucha gracia cuando Luis de la Fuente dice que Hansi Flick se tiene que poner en su lugar, ya que Hansi Flick ha sido seleccionador, y por lo tanto tiene que entender a Luis de la Fuente".

EFE Hansi Flick habló de la baja de Lamine Yamal y puso en duda su presencia en el Clásico.

"Sí, yo le diría que sí, que Hansi Flick podría hacer eso", continuó. "El que seguro que no puede ponerse en el lugar de Flick es Luis de la Fuente, que no ha entrenado nunca a ningún club y no sabe lo que piensa un entrenador de un club", lamentó.

Para Toni Freixa, el encontronazo de intereses que han tenido el seleccionador español y el entrenador del Barça se debe "a una muy mala gestión, y desde la selección deberían ser conscientes de que los jugadores son de los clubes". Freixa asume que es verdad que "la selección tiene que luchar por clasificarse para el Mundial, pero la gestión de un jugador que está lesionado y que la selección ya sabe que está lesionado es muy mejorable, ¿no?", se pregunta.

Además, el exdirectivo recordó que el caso de Lamine no es el único: "Está claro que Yamal no es el único que vuelve lesionado. El caso de Nico Williams es el mismo y todo esto, la verdad, me parece bastante lamentable".

Para Toni Freixa, ¿en qué se traducen estas situaciones? Él lo interpreta como cierto 'amateurismo' por parte de quienes están al frente de la selección española: "Pues que Lamine Yamal no va; Marc Bernal, que sale de una lesión y apenas estaba jugando, se cita por la sub-21, y después de que el entrenador del Barcelona advierte esa circunstancia, la selección ya no lo convoca... O sea, que veo un poquito de amateurismo, ¿no? Hay que mejorar".