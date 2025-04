El presidente del Panathinaikos estalla contra la Euroliga y mete por medio al Real Madrid: "Nos vamos a la NBA..."

Dimitris Giannakopoulos, presidente del Panathinaikos, ha desatado una tormenta en las redes sociales con duras críticas a la Euroliga tras los primeros partidos de los playoff. A través de Instagram, el dirigente griego expresó su indignación por el arbitraje recibido por su equipo y por el Real Madrid en sus respectivas eliminatorias, apuntando directamente a los árbitros Sasa Pukl y Radovic por su frecuente asignación a partidos del Olympiacos. "¿Por qué han arbitrado tantos partidos del Olympiacos esta temporada? Hasta los idiotas pueden entenderlo", declaró.

Giannakopoulos no se detuvo ahí y cuestionó la actitud del Real Madrid ante lo que considera un trato arbitral injusto. "No entiendo cómo un club con tanta historia y títulos de Euroliga acepta que se le trate así", afirmó, recordando supuestas irregularidades en la gestión de la competición durante la era de Jordi Bertomeu.

El presidente también lanzó un mensaje sarcástico al presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga, gritando "¡Enhorabuena, Dejan!" en repetidas ocasiones, y advirtió que no tolerará más agravios. "En Grecia decimos que cuando eres amable, piensan que eres débil. ¡No somos débiles, créannos! Somos más fuertes que todos ustedes juntos", proclamó.

En un tono desafiante, Giannakopoulos amenazó con abandonar la Euroliga y explorar opciones como la NBA o la FIBA, mencionando el proyecto NBA Europa. "¿Quieren mi firma para los próximos diez años? ¡Jueguen solos! Nos vamos", exclamó. Además, rechazó una invitación a Estambul para firmar un compromiso a largo plazo con la Euroliga, asegurando que "no soy el problema, sino la solución".

Finalmente, el presidente defendió a sus jugadores ante posibles sanciones. "No me importan vuestras multas. Pero no castiguéis a Nunn, Sloukas, Ataman, Grant ni Juancho", sentenció, dejando claro que no cederá ante las presiones de la organización. Las declaraciones de Giannakopoulos han encendido el debate sobre el futuro de la Euroliga y las tensiones entre los clubes y la dirección de la competición.