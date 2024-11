Siro López explica por qué no le gusta Luis de la Fuente como seleccionador de España: "Se ha agrandado"

Siro López ha compartido su opinión sincera sobre Luis de la Fuente, el actual seleccionador nacional de España. En El Partidazo de COPE, tras la entrevista de Nacho Fernández con Juanma Castaño, Siro destacó varios aspectos de la figura del técnico que no le convencen, y dejó claro que, a pesar de reconocer algunos logros de De la Fuente como entrenador, su actitud personal le genera malestar.

Aunque Siro López reconoce que Luis de la Fuente ha tenido un desempeño positivo al frente de la selección española, subraya que no fue su trayectoria previa la que le permitió acceder al cargo. Según Siro, el seleccionador nacional no contaba con el "currículum" necesario para ocupar ese puesto tan relevante, aunque finalmente ha demostrado que puede manejarse bien con el equipo. A pesar de sus éxitos, Siro sigue teniendo reservas sobre cómo llegó al puesto y las circunstancias que rodearon su nombramiento.

Lo que más incomoda a Siro López sobre Luis de la Fuente no son tanto sus decisiones tácticas o su rendimiento como entrenador, sino su comportamiento personal. En la entrevista, el periodista expuso varios ejemplos de actitudes del seleccionador que considera cuestionables.

EFE El técnico de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, durante el entrenamiento que han realizado hoy martes en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas preparatorio para los próximos encuentro de la Liga de Naciones

Uno de los momentos que más le molestó fue la postura de De la Fuente durante la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presidida por Luis Rubiales, especialmente lo sucedido "al día siguiente", cuando el técnico dejó "tirado" a quien lo había colocado en su puesto, con comentarios que a Siro le parecieron impropios de alguien en una posición de responsabilidad.

Siro López explica por qué no le gusta

Otro de los puntos que Siro criticó fue la manera en que Luis de la Fuente manejó la situación de Brahim Díaz, jugador del Real Madrid nacionalizado marroquí, quien en algún momento parecía estar en el radar de la selección española, pero terminó quedándose fuera en varias convocatorias.

Según Siro, la gestión de esta situación por parte del seleccionador dejó mucho que desear, y no fue un ejemplo de coherencia ni de respeto hacia el futbolista, lo que volvió a generar dudas sobre su manera de manejar los temas de vestuario y relaciones personales.

Uno de los comentarios más destacados de Siro López llegó tras escuchar las declaraciones de Nacho Fernández en la entrevista con Juanma Castaño. El defensor del Al-Qadsiah, exjugador del Real Madrid y de la selección, confesó que le "sorprendió un poco porque todos os que habíamos ganado la Eurocopa, el único que se quedó fuera por decisión técnica, fui yo".

EFE Luis de la Fuente, seleccionador nacional, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para anunciar la lista de convocados para los partidos de la Liga de Naciones contra Dinamarca, el 15 de noviembre en Copenhague; y Suiza, tres días más tarde en Santa Cruz de Tenerife

"Me hubiera hecho ilusión ir, pero no tengo noticias, no he hablado con la selección. Me parece un poco raro porque fueron todos convocados. Otros también cambiaron de país y han seguido yendo. Se lo tenéis que preguntar al míster. Yo con el seleccionador no he tenido problemas, pero no he hablado con él", manifestó Nacho Fernández en El Partidazo de COPE.

"Se ha agrandado"

Para Siro, estas críticas son una muestra más del comportamiento del seleccionador, al que describe como un "tipo muy bondadoso, muy maravilloso, muy educado", pero con actitudes que él considera "cositas" que no le gustan, apuntando que se ha "agrandado" desde que ocupa el cargo.

Según Siro, el hecho de que un jugador como Nacho, que tiene una gran trayectoria y experiencia en la selección, se sienta incómodo con el trato recibido por parte del entrenador, refleja una actitud algo arrogante y distante que no favorece el buen clima en un equipo como la selección española. "Se ha agrandado", afirmó Siro, dando a entender que Luis de la Fuente podría haber perdido un poco de la humildad y cercanía que debería caracterizar a un seleccionador, sobre todo con jugadores que han dado mucho por la camiseta.