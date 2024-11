Nacho, en El Partidazo de COPE: "Si me llaman, ni me planteo volver al Real Madrid"

¿Qué tal estás?: Estamos muy contentos, es una ciudad que nos ha sorprendido para bien. Lo que más echo de menos es familia y amigos pero lo que más, mi finca y mis animales, que me hacía desconectar del fútbol y del día a día.

¿Ves la Liga?: No con la intensidad de cuando estás allí pero sí la veo. Veo al Real Madrid, que es mi equipo, y estoy al tanto de todo; intento no desconectarme.

¿Qué sientes cuando ves al Madrid?: Ahora ya es un poco más fácil pero al principio me chocaba el verlo en televisión , se me hacía muy raro. Es una decisión que tomé en verano, de la que no me arrepiento absolutamente nada. Ahora le apoyo desde otro punto de vista.

¿No piensas que te hubieras hinchado a jugar?: Cuando decidí dejar el Real Madrid sabía que iba a poder jugar muchos partidos, era habitual los últimos años. Pero jugar 40-50 partidos no iba a afectar en mi decisión. La decisión era muy clara, cuando uno siente que ha llegado su momento y acabar como ha acabado todo, estoy súper orgulloso. No me arrepiento, sabía lo que hacía y estoy muy feliz por al decisión que tomé y por mi vida de ahora.

¿Te han llamado después de la lesión de Militao?: No, no. Ni me lo planteo. Es una decisión que tenía muy clara, sabiendo que hubiera jugado 30-40-50 partidos porque he sido importante cada temporada, solo hay que ver la última, y eso no me hacía cambiar mi idea en la cabeza. Si me llamaran, yo estoy aquí muy feliz, tengo mucho que agradecer a mi nuevo equipo.

¿Los que dicen que lo has hecho por dinero?: No hay que mentir, yo aquí gano muchísimo más dinero de lo que ganaba en el Real Madrid. Pero no me he venido solo por el dinero, quería un cambio de vida, ha sido Arabia pero podría haber sido otro sitio en el que ganaría lo mismo que en el Madrid. He firmado dos años y estoy tranquilo. Ni me planteo que puedan pagar por mi una cláusula.

No te ha llamado Luis de la Fuente: Me sorprendió un poco porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo. Me hubiera hecho ilusión ir pero no tengo noticias, no he hablado con la selección. Me parece un poco raro porque fueron todos convocados. Otros también cambiaron de país y han seguido yendo. Se lo tenéis que preguntar al míster. Yo con el seleccionador no he tenido problemas pero no he hablado con él. No tengo por qué renunciar a la selección, me encuentro bien, estoy jugando bien, aquí te enfrentas a delanteros de máximo nivel.

¿El Real Madrid debe fichar?: El Real Madrid tiene una capacidad tremenda para salir adelante y lo lleva demostrando los últimos años frente a todas las adversidades que tenga. Parece que les ha llegado todo ahora. Tienes un club con mucha capacidad, que se sobrepone siempre a estas circunstancias. Estoy seguro que la decisión que tome será la mejor. Cuantos más problemas ha tenido el Madrid, ha sido todavía mejor equipo. Lo que haga, será perfecto.

¿Reficharías a Sergio Ramos?: Sergio es una leyenda y es amigo mío. Sería bonito volverle a ver en el Real Madrid.

Dicen que falta Kroos y Nacho: Cuando he estado, me he sentido un jugador muy importante y sé la importancia que he tenido con el entrenador, mis compañeros y el madridismo. Sé que se me echará de menos con todas las lesiones, pero van a seguir adelante y de la mejor forma posible.

Parece que se abren las puertas a jugadores de la cantera: Como canterano, me encantaría que no ficharan a nadie y apostaran por chicos de la casa. Se va a saber si están preparados o no cuando les dan la oportunidad. El otro día jugó Raúl e hizo un partido muy bueno con una asistencia. La cantera necesita oportunidades y cuando pasen estas cosas, si el club y el entrenador son valientes, es el momento perfecto para demostrar que están preparados. Ojalá no ficharan y puedan tirar de la cantera.

¿Te sorprende lo de Mbappé?: Me sorprende y no. Es de los mejores del mundo pero cuando llegas al Real Madrid, hasta que te adaptas, empiezas a conocer lo que es jugar para el Real Madrid, es difícil esa adaptación. Cuando empiece a explotar va a ser espectacular porque tiene el carácter y la fortaleza para ser un gran jugador del Real Madrid.

¿Y lo del Barça?: Están haciendo una temporada muy buen, están muy fuertes y van a competir muy bien la Liga. Va a ser un año bonito.

¿Quién crees que va a ganar la Liga?: Te digo Real Madrid porque se crece ante todas la adversidades, y este año tiene unas cuantas.

¿Te sorprende el rendimiento del Barcelona?: Han conseguido con el nuevo entrenador ser más equipo que antes y han demostrado que ganan partidos importantes y son muy regulares.

¿Qué te pareció la polémica en el Balón de Oro?: Con la decisión del club no me voy a meter, tendrán sus motivos. Estoy muy contento por Rodri por lo buen tipo que es, pero si me preguntas antes de gala, sin ningún tipo de dudas se lo hubiera dado a Vinicius. Es el número 1 del mundo pero me alegro por Rodri. Le mandé un mensaje y le felicité a Rodri. A Vinicius le dije que este tipo de cosas le van a hacer más fuerte y lo ganará en el futuro. No he visto a un jugador que haya sabido sobreponerse a tantas dificultades durante su carrera como él; tiene una fortaleza mental que es de admirar.

Si eres Vinicius, ¿hubieras ido a la gala al enterarte?: Yo hubiera ido a la gala pero ese momento tiene que ser... el problema es que se había generado todo a que lo iba a ganar. No tiene que ser fácil gestionar que tienes el Balón de Oro en la mano y en el último momento te dicen que no lo vas a tener; es un palo muy duro.

¿A este vestuario le hace falta liderazgo?: Nos hemos ido gente con mucha experiencia y liderazgo pero no creo que le falte; tienen a Modric, Carvajal, Lucas... Hay que adaptarse. En cuanto cojan buena dinámica y confianza, van a enderezar el camino.

¿Y Ancelotti?: Si hay un entrenador con crédito y que se merece que le respeten y que le den confianza para sacar una cosa así, es Ancelotti. Lo ha ganado todo en el Real Madrid, es un tipo ideal para este tipo de cosas, dar tranquilidad en momentos así. Tienes arriba a gente muy buena y no es fácil encajar esas piezas. En cuanto den con la tecla, puede ser un equipo imparable.