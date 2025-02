La sincera opinión de Juanma Castaño sobre esta película premiada en los Goya y su recomendación: "Emociona"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, ha dejado claro en varias ocasiones su pasión por el cine y su capacidad para expresar opiniones sinceras sobre las películas. En el último programa de su espacio, Castaño compartió sus valoraciones sobre algunas de las películas más destacadas de la última edición de los Premios Goya, destacando especialmente su admiración por El 47, una obra que, según sus propias palabras, "le emocionó mucho".

Durante una charla distendida con su equipo en El Partidazo, Castaño confesó que, de todas las películas premiadas, la que más le había tocado emocionalmente fue El 47. “A mí El 47 me parece una película emocionante”, señaló, destacando cómo la trama le había impactado de forma profunda. La película, dirigida por Paco Plaza, aborda una historia conmovedora que trata temas universales y profundos, lo que parece haber conectado con Castaño a nivel personal.

El director de El Partidazo no se quedó solo en El 47; también expresó su satisfacción por La Infiltrada, otra de las películas que se alzó con premios en la ceremonia. A pesar de que Castaño reconoció que le gustó más la actuación de los actores Carolina Juste y Luis Tosar que la propia película, mostró un claro aprecio por la historia y su tratamiento. En sus palabras: “La Infiltrada me gustó, pero me gustó más Carolina Juste y Luis Tosar que la peli. Pero la peli me gustó”.

Europa Press Los equipos de 'La inflitrada' y 'El 47' tras conocerce el Goya ex aequo a Mejor Película en la 39º edición de los Premios Goya

Por otro lado, Castaño también opinó sobre La Casa en Llamas, que aunque reconoció que le gustó, no le generó la misma emoción que El 47. Incluso, Luis García, otro miembro del programa, compartió una visión similar, diciendo que La Casa en Llamas fue la mejor película española del año. Sin embargo, Castaño y García coincidieron en que El 47 fue la que más les impactó.

¿Cuál es la recomendación de Juanma Castaño?

El debate también se extendió a Segundo Premio, una película que, aunque no fue la favorita de Castaño, reconoció que tenía aspectos destacados, como su banda sonora. Según Castaño, “Segundo Premio me parece que está bien. A mí me gustó y me parece que la música es una pasada”.

En resumen, la opinión de Juanma Castaño refleja una valoración personal de las películas que, sin perder su rigor, ofrece una perspectiva auténtica sobre el cine español actual. Si bien no todas las películas le cautivaron por igual, su énfasis en lo que le emocionó, como es el caso de El 47, deja claro su gusto por aquellas producciones que logran tocar las fibras más sensibles del espectador.

Para Juanma Castaño, sin lugar a dudas, El 47 es la película que más le ha impactado de todas las premiadas en los últimos Goya. Si te apasionan las historias que dejan huella, que emocionan y te hacen reflexionar, esta es, según Castaño, una de las mejores opciones para disfrutar del cine español más reciente. Además, no podemos olvidar que, en una edición marcada por diversas propuestas cinematográficas de calidad, su sinceridad al hablar de cada una de ellas solo reafirma su carácter genuino y su amor por el buen cine.

EFE Los actores Eduard Fernández y Carolina Yuste tras conocer el Goya ex aequo a ´Mejor película´ por ´El 47´ y ´La Infiltrada´

Así que, si aún no has visto El 47, Castaño te da su recomendación más sincera: "Es una película que emociona".