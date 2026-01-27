"Ha sido inteligente por parte de Arbeloa, para competir LaLiga y para estar ahí en las eliminatorias, decirles qué buenos son para que mejoren un poquito la actitud"

Esta frase de Abraham Romero en '''El Partidazo de COPE''' resume la principal clave del cambio que ha experimentado el Real Madrid desde la llegada de Arbeloa al banquillo. En el programa dirigido por Juanma Castaño, tanto Romero como Rubén Cañizares han coincidido en que el factor diferencial no es táctico, sino un profundo cambio de actitud en la plantilla. La transformación, por tanto, ha sido más psicológica que futbolística en estos primeros días.

De la apatía a la "vergüenza torera"

Según ha explicado Rubén Cañizares, el vestuario ha reaccionado tras forzar la destitución del anterior técnico, Xabi Alonso, con quien no estaban a gusto. "Una vez que han conseguido lo que han querido [...] ahora saben que ya no es Arbeloa el foco, el foco son ellos", ha comentado. Cañizares apunta a que los jugadores han sentido "un poco de vergüenza torera" y han entendido que debían dar la cara, algo que ya les recordó la afición del Bernabéu.

Ahora ya ganan o pierden ellos"

Alamy Stock Photo Vinicius Junior del Real Madrid (I) celebra su gol con Álvaro Arbeloa (D)

Abraham Romero ha profundizado en esa idea de la gestión emocional como arma principal de Arbeloa. "Al futbolista, especialmente al que es estrella de un equipo como el Madrid, lo que más le gusta es que le digan qué bueno eres", ha afirmado, y considera que "eso Arbeloa lo ha hecho muy bien". Con esa palanca psicológica, el técnico ha conseguido que la plantilla "esté a muerte con él, como decía Rubén, en cuanto a actitud".

Los primeros apuntes tácticos

A pesar de que el cambio es principalmente anímico, en el césped ya se aprecian primeros detalles del nuevo técnico. Cañizares ha señalado que a Arbeloa "le gusta poner cuando ataca al equipo una defensa de 3", recolocar a un lateral en el centro del campo y, sobre todo, ha centrado la posición de Bellingham como enganche. Además, ha destacado que le "ha devuelto la confianza a Guler" y espera que sea capaz de recuperar a un Camavinga que "hace año y medio" le tenía enamorado.

Veo al equipo menos aburrido en ataque, más vertical, algo más rápido"

La libertad en ataque es otro de los cambios que ha identificado Abraham Romero, quien ha asegurado: "veo al equipo menos aburrido en ataque, más vertical, algo más rápido". Lo atribuye a que Arbeloa "les ha dado más libertad", a diferencia de la última etapa de Xabi Alonso, donde "el vestuario sentía que con Xavi tenían que ser un equipo mucho más táctico". Este estilo le recuerda al "primer Madrid de Xabi Alonso", con un Mastantuono recuperando la presión alta y la intensidad de sus inicios.