Roberto Morales pide a Raúl Asencio y Dani Ceballos para la selección española de Luis de la Fuente: "Sería justo"

En un vibrante debate en El Partidazo de COPE, los tertulianos no escatimaron en elogios ni críticas al valorar la situación actual de varios jugadores del Real Madrid, haciendo especial hincapié en Raúl Asencio y Dani Ceballos. El periodista Roberto Morales, con su característico estilo directo y sin filtros, reclamó la presencia de ambos en la selección española, argumentando que su rendimiento reciente lo justifica plenamente.

La polémica surgió tras una serie de mensajes de oyentes que desataron el debate sobre la convocatoria de ciertos futbolistas para el combinado nacional. Mientras algunos se mostraban cautos con las expectativas de jugadores como Raúl Asencio, otros defendían la idea de su inclusión en la selección. El mensaje de un oyente que cuestionaba la rapidez con la que algunos jugadores del Real Madrid eran elevados a la categoría de "futuro de la selección" fue el desencadenante de una conversación más profunda.

Juanma Castaño, el conductor del programa, preguntó a Alberto Arauz sobre lo que decían los mensajes de los oyentes: "Me encanta Asencio, soy fiel defensor suyo, pero cuidado, me parece que al igual que llamar a Lamine Yamal el nuevo Messi es precipitado. Lo mismo pienso con llamar a Asencio el nuevo Ramos." A lo que Siro López, otro de los tertulianos, matizó que no es así: "El nuevo Nacho, de momento".

EFE Erling Haaland (derecha) del Manchester City en acción contra Raúl Asencio del Real Madrid durante el partido de ida de los play-offs de la fase eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid, en Manchester, Gran Bretaña, el 11 de febrero de 2025

El punto álgido llegó cuando Alberto Arauz leyó un mensaje de un oyente que expresaba su convencimiento de que Raúl Asencio debe ser convocado por Luis de la Fuente, y no dejó pasar la oportunidad para lanzar una crítica al sistema de convocatoria, sugiriendo que, a menudo, existe una relación entre la Federación, algunos representantes y el FC Barcelona que favorece a ciertos jugadores, aún cuando su rendimiento no lo respalde.

Roberto Morales pide a Raúl Asencio y Dani Ceballos

"Raúl Asencio tiene que ir a la selección. Si de la Fuente no le convoca con claridad, luz y taquígrafos, la relación que existe entre la Federación, representantes y el Barça para que ciertos jugadores vayan a la selección es una absoluta sin apenas partidos en el fútbol profesional."

El momento más llamativo llegó cuando Roberto Morales intervino, visiblemente sorprendido por el tono de los comentarios previos, y con contundencia defendió la inclusión de Asencio y Dani Ceballos en la lista de convocados. Sin rodeos, Morales afirmó que sería "justo" que ambos jugadores, a pesar de las críticas y los debates sobre su nivel, recibieran la llamada de Luis de la Fuente.

"Madre mía. Vaya mensaje... Madre mía, madre mía, madre mía. Pues te digo una cosa, sería justo que Asencio y Ceballos vayan a la selección. Madre mía, que alguien piense que representantes interceden a favor del Barça, recordando lo de De la Peña con Gavi, que les ha tapado la boca el rendimiento de Gavi todos estos años desde aquella Liga de Naciones, por favor."

EFE Rico Lewis (C) del Manchester City en acción contra Raúl Asencio (R) del Real Madrid durante el partido de ida de los play-offs de la fase eliminatoria de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid, en Manchester, Gran Bretaña, el 11 de febrero de 2025

La intervención de Morales no solo se centró en Asencio, sino que también dejó claro su opinión sobre el rendimiento de Dani Ceballos, quien ha demostrado ser un jugador clave para el Real Madrid, especialmente en los últimos partidos de la temporada.

¿Se mantendran?

Sin embargo, otro oyente se mostró crítico con la situación de algunos jugadores del Real Madrid, especialmente con el rol de Asencio en el equipo de Carlo Ancelotti. Uno de los mayores problemas de Ancelotti es que, a pesar de la calidad y el rendimiento de ciertos futbolistas, la falta de minutos y de confianza en ellos podría socavar su potencial.

"El problema, Juanma, es que cuando se recuperen Rüdiger y Alaba, Asencio va a ir al banquillo, siendo el mejor central del equipo ahora mismo. Ese es el problema de Carletto, tira de galones y no de méritos". Sobre esto, Paco González añadió un detalle curioso sobre las pruebas de Asencio en otros puestos dentro del campo, como el lateral derecho.