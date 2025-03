La reflexión de Paco González sobre los jugadores que presumen de no ver fútbol: "Pierdo toda la admiración"

Juanma Castaño entrevistó a Pablo Maffeo el pasado miércoles en El Partidazo de COPE. El lateral derecho del Mallorca fue noticia porque será el primer jugador en activo de Primera División que debutará en la Kings League de Gerard Piqué y sobre ello dijo: "Normalmente, soy muy impulsivo y se me ocurren estas ideas, pero esta vez fue una persona de la Kings la que me preguntó si estaba interesado en participar".

Maffeo también habló sobre sus polémicas con Vinicius y comentó: "Dentro del campo no me gusta perder y menos, que se rían de mí. Cuando te vacilan, yo también vacilo. Jugar contra el Real Madrid siempre es una motivación extra, pero trato igual a todos los rivales. Los piques cuando juego contra el Madrid se ven más".

Pero lo más sorprendente de la charla del jugador del Mallorca con Juanma Castaño fue cuando confesó que "no ve fútbol". "No me gusta ver fútbol, cuando nos ponen los vídeos le pregunto a Copete '¿quién es ese jugador?', y se enfada".

Alamy Stock Photo Pablo Maffeo durante un partido del Mallorca.

Y añadía: "Deportes no veo. Los practico, pero no los veo. Suelo ver alguna serie o película. A los rivales les conozco de jugar contra ellos durante años, pero si viene un jugador de Inglaterra no sé quién es".

LA CRÍTICA DE PACO GONZÁLEZ

Durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE del pasado jueves se habló de la entrevista de Pablo Maffeo junto a Juanma Castaño, en la que el futbolista confesaba que no veía fútbol. Y sobre ello, Paco González realizó una crítica. "¿Sabes una cosa? Yo no soporto que los jugadores digan que no ven fútbol. Lo llevo muy mal.", empezó diciendo el director de Tiempo de Juego.

Y agregaba: "Hay muchos chavales de Primera Federación, de Segunda Federación y hasta en Segunda que están intentando llegar a Primera y se saben todo del rival; y, de repente, aparece un tío presumiendo de que no ve fútbol... Lo llevo fatal".

"Pierdo toda la admiración que puedo tener por un futbolista cuando dice que no ve fútbol", sentenciaba Paco González.

Al debate se sumaba Joseba Larrañaga diciendo: "Ese postureo suele ser bastante habitual dentro del fútbol. Muchos dicen que no ven fútbol, no leen nada por postureo". Y Juanma lo cerró comentando: "Yo creo que él no bromeaba con eso. Creo que lo decía totalmente en serio".

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.