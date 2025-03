Pablo Maffeo en El Partidazo de COPE: "Raíllo ha hecho méritos para ir a la selección"

Pablo Maffeo no deja indiferente a nadie por su sinceridad y personalidad. Anoche mostraba su cara más personal en la entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, en la que reconocía que no le gusta ver fútbol en televisión, que es deportista profesional pero eso no significa que le guste ver fútbol en televisión y bromeó con el hecho de preguntarle a su compañero Copete por rivales. "No me gusta ver fútbol, cuando nos ponen los vídeos le pregunto a Copete ¿quién ese jugador?, y me echa broncas".

Maffeo admitía que agradecía que los vídeos de Jagoba Arrasate sean breves para preparar los partidos o estudiar a los rivales y admitía que los de Javier Aguirre se le hacían más largos. En una charla informal no exenta de ciertos momentos de tensión cuando Juanma le preguntaba por los continuos piques con Vinicius y últimamente con Bellginham, dejaba claro que la entrevista no era para hablar de los jugadores del Real Madrid y se mostraba tajante: "ha habido situaciones que se han sacado de contexto. Lo de que 'noquearía a Vinicius en 10 segundos' se sacó de contexto; es algo que grabé 3 meses antes de jugar contra el Madrid y se sacó esa semana. Tenéis que escuchar la entrevista entera. Para hacer un circo, buscaos otro mono".

El director de El Partidazo matizaba a Maffeo que no quería incomodarle y que le preguntaba porque le llamaba la atención lo sincero que era siempre sobre los jugadores del Real Madrid, pero que la intención era conocerle mejor. Decía Maffeo sobre esa rivalidad que "he notado que se me conoce más. Dentro del campo no me gusta perder y menos, que se rían de mi. Cuando te vacilan, yo también entro y vacilo. Si juntas fuego y fuego, salen llamas. Jugar contra el Madrid siempre es una motivación, pero trato igual a todos los rivales. He tenido piques con todo el mundo, pero en el Madrid se ve más".

El lateral mallorquinista era preguntado por su elección de acudir con Argentina tras la llamada en su día de Lionel Scaloni: "me trataron súper bien y estoy encantado, volveré si me llaman" y descartó hacerlo con España. Cree que sus piques con el Real Madrid le han alejado de la selección española y en todo caso reclamó sitio para su compañero Antonio Raíllo: "los confrontamientos con el Real Madrid te alejan. Mira Raíllo, ha hecho méritos para ir. Han llevado a un chico que no sé quien es pero porque no veo fútbol".

Esto sorprendía a Juanma Castaño, añadía Maffeo que "no me gusta verlo. Quedo con amigos para ver la Champions, pero yo ponerme en casa deporte, no, prefiero ver otras cosas. Practico todos los deportes y creo que se me dan bien pero no los veo". Sobre los rivales, dice que "los conoces de enfrentarte durante tantos años. Si viene uno de fuera no lo conozco".