El enfado de Maffeo, en El Partidazo de COPE: "No soy un mono de feria"

Juanma Castaño entrevistó a Maffeo, el lateral del Mallorca, que este miércoles fue noticia porque jugará en la King League de Gerard Piqué: "Normalmente se me ocurren estas ideas pero esta vez no. Una persona de la Kings me lo dijo después del partido contra el Espanyol y me dijeron que le Mallorca estaba de acuerdo. No sé cuánto jugaré; sé que se han enfadado aficionados pero no hay riesgo".

Sobre sus polémicas en los partidos contra el Real Madrid y, especialmente, con Vinicius, dijo que "He notado que se me conoce más. Dentro del campo no me gusta perder y menos, que se rían de mi. Cuando te vacilan, yo también entro y vacilo. Si juntas fuego y fuego, salen llamas. Jugar contra el Madrid siempre es una motivación, pero trato igual a todos los rivales. He tenido piques con todo el mundo, pero en el Madrid se ve más".

Maffeo reconoció que no le gusta que le pregunten siempre por los problemas con Vinicius o Bellingham: "Ha habido situaciones que se han sacado de contexto. Lo de que 'noquearía a Vinicius en 10 segundos' se sacó de contexto; es algo que grabé 3 meses antes de jugar contra el Madrid y se sacó esa semana. Tenéis que escuchar la entrevista entera. Para hacer un circo, buscaos otro mono".

Manolo Lama le preguntó por cuando tuvo que cubrir a Leo Messi en su primera temporada en Primera División: "Messi me dijo si le iba a seguir todo el partido y le dije que sí. Se enfadó un poco pero cuando nos metieron tres, se relajó".

El defensa reconoció que en su casa nunca ve fútbol: "No me gusta ver fútbol, cuando nos ponen los vídeos le pregunto a Copete ¿quién ese jugador?, y me echa broncas".