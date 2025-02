Premier Padel amenaza a los jugadores con demandarles si siguen adelante con el boicot al torneo de Gijón

El conflicto en el mundo del pádel profesional alcanza nuevos niveles de tensión. Según ha informado Álvar Madrid en El Partidazo de COPE, el circuito Premier Padel ha lanzado una advertencia firme a los 50 mejores jugadores del mundo, amenazándoles con emprender acciones legales si persisten en su boicot al torneo de Gijón, previsto para el primer fin de semana de marzo. La disputa, que pone en juego no solo el futuro del evento en la ciudad asturiana, sino también la estabilidad de todo el circuito, ha escalado en los últimos días, generando preocupación tanto entre los organizadores como entre los patrocinadores.

El lunes pasado, durante el primer torneo Premier Padel de la temporada en Arabia Saudí, los mejores jugadores del circuito se reunieron y tomaron una decisión contundente: no inscribirse en el torneo de Gijón. Esta medida de presión tiene como objetivo forzar al circuito a revisar varios aspectos que los jugadores consideran injustos, como el reparto de puntos y la reducción del tamaño de los cuadros de los torneos, temas que han generado controversia en los últimos meses. A pesar de las reuniones previas con la Asociación de Jugadores (PPA) y la Federación Internacional de Pádel (FIP), los jugadores consideran que estos cambios no favorecen al desarrollo del deporte y afectan su competitividad.

La reacción del circuito no se ha hecho esperar. Hoy, el equipo legal de Premier Padel, representado por el prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas, ha enviado una carta formal a los jugadores advirtiéndoles de las posibles consecuencias legales de su boicot. En el escrito, el circuito deja claro que no solo se compromete a defender su posición ante los tribunales, sino que también está respaldado por los principales patrocinadores del torneo, entre ellos grandes marcas como Red Bull, Qatar Airways, Bullpadel y CUPRA. Según la carta, estos patrocinadores no dudarían en tomar acciones legales si el boicot sigue adelante, algo que podría poner en riesgo la estabilidad económica del torneo, los patrocinadores y la propia ciudad de Gijón.

Alamy Stock Photo Tercera edición del Milano Premier Padel P1, las finales. en la foto: Arturo Coello

El tono de la carta es firme y destaca las posibles consecuencias no solo económicas, sino también deportivas. Premier Padel señala que un veto colectivo de los jugadores "es algo gravísimo" y puede generar daños irreparables para el circuito, afectando la confianza en la organización y en el deporte en general. Además, argumentan que la libertad de los jugadores para participar en torneos de competidores de Premier demuestra la flexibilidad del circuito y su disposición a negociar, por lo que consideran un "error manifiesto" el boicot a Gijón.

La presión sobre los jugadores

El ultimátum está claro: los jugadores tienen hasta el viernes para decidir si finalmente se inscriben en el torneo de Gijón, que se celebrará entre el 26 de febrero y el 2 de marzo. En caso contrario, las repercusiones podrían ser devastadoras no solo para los involucrados, sino para el futuro del pádel profesional. Premier Padel destaca que este tipo de acciones podría dificultar la llegada de nuevos patrocinadores e inversores y comprometer incluso el sueño olímpico del pádel.

En este contexto, la situación parece haber alcanzado un punto crítico, donde las negociaciones entre los jugadores y la organización del circuito podrían determinar el futuro inmediato del deporte. Los jugadores, que buscan mejores condiciones de competición y una mayor equidad en el reparto de puntos y premios, tendrán que decidir si siguen adelante con su postura o si ceden ante la presión de Premier Padel y sus patrocinadores.

El boicot a Gijón no solo pone en riesgo la continuidad de este torneo en particular, sino que puede tener implicaciones mucho más profundas para el pádel profesional en su conjunto. El equilibrio entre los intereses de los jugadores y las organizaciones del circuito, como Premier Padel, es cada vez más delicado. Las medidas que se adopten en las próximas horas y días podrían marcar un antes y un después en la historia del deporte.

Alamy Stock Photo Tercera edición del Milano Premier Padel P1, las finales. en la foto: Ale Galan

Con la fecha límite de inscripción acercándose rápidamente, todos los ojos están puestos en cómo se resolverá este conflicto. El futuro del pádel profesional, al menos a corto plazo, parece estar en manos de los 50 mejores jugadores del mundo.