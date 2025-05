La sorpresa de Álvaro Morata para que Víctor Martínez, un joven con discapacidad, corra la San Silvestre: "Va a tirar él solo en la carrera"

Publicado el 24 dic 2024, 01:26 - Actualizado 13 may 2025, 23:15

El #Km42 de este lunes, previo a la Nochebuena, tuvo un ojo puesto en las próximas San Silvestre que recorrerán cada rincón de España para celebrar el fin de año de la forma más sana posible.

Y en esta edición, junto a Chema Martínez, se juntaron varios protagonistas a los que les unió la San Silvestre Vallecana.

El Partidazo de COPE invitó a Coki Nieto. Coki ha sido noticia este pasado fin de semana porque, junto a su pareja de pádel, Jon Sanz, lograron derrotar en el Premier Padel Finals de Barcelona a la pareja que forman Arturo Coello y Agustín Tapia, que sumaban cinco meses consecutivos son conocer la derrota.

Nieto y Sanz levantaron dos bolas de partido y se impusieron, contra todo pronóstico, por 3-6, 7-5 y 6-3.

Coki tiene un buen amigo que se llama Víctor Martínez, un joven con discapacidad que se atreve con todo, y cuya amistad viene porque el padre de Víctor (Jorge Martínez) fue uno de los primeros entrenadores de Coki.

Y una buena tarde, estando Víctor "tranquilo, en mi casa, estando a mis cosas, me llega un mensaje de Coki: ¿Corremos la San Silvestre? Al final, me llamaron para ver si quería y sí. Estoy abierto para hacer muchas cosas, y dije que para adelante", confesó.

Una propuesta que a Víctor le sorprendió, pero tenía detrás el impulso de otro buen amigo de ambos, que no es otro que el futbolista de la Selección Española, Álvaro Morata, que tiene una Fundación que ayuda a gente como a Víctor.

MORATA: "vÍCTOR ES TODO ENERGÍA, VA A TIRAR ÉL SOLO LA CARRERA"

La Fundación Álvaro Morata fomenta la integración a través del deporte. En esta ocasión, a Morata le marcó el detalle de que Coki quisiera ponerse en logo de su fundación en su camiseta: "Coki me dio una sorpresa poniéndose el logo de la fundación en la camiseta".

EFE CÓRDOBA, 15/10/2024.- El delantero de la selección española Álvaro Morata celebra tras marcar el segundo gol ante Serbia, durante el partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones que las selecciones de España y Serbia disputan este martes en el estadio Nuevo Arcángel, en Córdoba. EFE/Julio Muñoz

Morata recordó que lo que le mueve con su propia Fundación es su gusto por "colaborar con diferentes personas, he tenido muchísima suerte en toda mi vida, he tenido que pelear, pero me gusta devolver la parte de suerte y de privilegio a las personas a las que pueda ayudar. Esta fundación solo tiene el objetivo es que gente como Víctor pueda pasar un buen rato", dijo en El Partidazo de COPE.

"Víctor es una fuente de energía, va a tirar él solo en la carrera", comentó.

Chema Martínez le invitó a participar algún año, junto a él, en la San Silvestre vallecana, donde 'nuestro' atleta volverá a correr en este 2024: "¡Uf, si corriera la San Silvestre me explotarían los gemelos", rechazó Morata la invitación de Chema.