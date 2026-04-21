Feliciano López y Garbiñe Muguruza valoran la posible ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros: "La muñeca hay que cuidarla bien"

Los codirectores del Mutua Madrid Open, Feliciano López y Garbiñe Muguruza, han analizado la lesión de Carlos Alcaraz en el programa 'El Partidazo de COPE'. Tras su ausencia en el torneo madrileño, la gran preocupación es su participación en Roland Garros. López ha calificado la baja de Alcaraz como un "golpe emocional duro" para el torneo, aunque ha aclarado que la venta de entradas no se ha visto afectada, con un 97-98% del aforo vendido.

La muñeca, una zona muy delicada

Feliciano López, que sufrió una lesión similar, ha mostrado su preocupación. "Yo tuve esa lesión, a mí me costó como 2 meses recuperarme", ha confesado. El extenista considera "imposible" que Alcaraz pueda estar en Roma y ve "muy justo" que llegue a París. Por su parte, Muguruza se ha mostrado "muy optimista" con su recuperación: "Con el gran equipo que tiene, oye, a ver si llega", ha comentado tras saludar al murciano en la gala de los Premios Laureus.

Yo creo que tiene que ser inteligente. Dentro de que es muy difícil para un jugador como Carlos renunciar a un gran slam" Feliciano López Codirector del Mutua Madrid Open

López ha insistido en la importancia de la cautela. "Yo creo que tiene que ser inteligente. Dentro de que es muy difícil para un jugador como Carlos renunciar a un gran slam", ha afirmado, añadiendo que no cree que la lesión ponga en riesgo su temporada. La clave, según él, es pensar a largo plazo, sobre todo con 22 años. "La muñeca es el sitio del cuerpo más delicado y si tienes una lesión hay que curarla bien, porque te puede estar dando la lata mucho tiempo", ha sentenciado, recordando los casos de Del Potro o Dominic Thiem.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Carlos Alcaraz, recibiendo asistencia médica en el Godó

El propio Carlos Alcaraz ha dejado claro que no correrá riesgos innecesarios. "Prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal", ha declarado el tenista, subrayando que su carrera "puede ser muy larga" y que no quiere que la lesión le perjudique en el futuro. Un discurso que tanto López como Muguruza han calificado de "muy maduro" y "sano".

Sinner, el gran favorito en Madrid

Ante la ausencia de Alcaraz, Jannik Sinner se perfila como el gran candidato al título en Madrid. Feliciano y Garbiñe, que coincidieron con él en los Laureus, lo describen como un chico "simpático, agradable y humilde". López ha destacado que la distancia entre Alcaraz y Sinner y el resto de jugadores es cada vez mayor. "Son mejores tenistas, es obvio, pero además, son 2 jugadores que están muy bien rodeados, que son muy trabajadores, que tienen ganas de seguir mejorando", ha explicado.

La distancia se está ampliando cada vez más, entre ellos 2 y el resto" Garbiñe Muguruza Codirectora del Mutua Madrid Open

En el torneo también hay esperanzas puestas en la joven promesa española, Rafa Jódar, aunque los directores piden calma. "Apenas lleva 4 meses de profesional", ha recordado Muguruza, que ha elogiado su "nivelazo" en torneos recientes. Su camino en Madrid, sin embargo, es duro, con un posible cruce con Sinner en cuartos de final.

Codirectores de un torneo en auge

López y Muguruza afrontan su primer año como codirectores, una fórmula pionera en el circuito. Entre sus tareas diarias se encuentra la organización de los partidos o la gestión de acreditaciones, donde han tenido que "saber decir que no" ante la gran demanda. También han señalado las dificultades para alojar a todos los jugadores y sus equipos por la alta ocupación hotelera de Madrid.

Una de las grandes novedades de esta edición es la pista de tenis instalada en el Santiago Bernabéu, una experiencia que ha generado una enorme expectación. "Tenemos muchas 'requests', a muchos jugadores les hace mucha ilusión", ha revelado Muguruza. Además, como ya es tradición, los directores han entregado personalmente dos entradas para las finales a los dos primeros aficionados que llegaron a la Caja Mágica en la jornada inaugural.