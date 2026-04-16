Muere la 'Princesa Futbolera Guerrera', la niña que convirtió su lucha contra el cáncer en un legado solidario

La joven salmantina María Caamaño Múñez, conocida popularmente como la ‘Princesa Futbolera Guerrera’, ha fallecido este martes a los 13 años en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La menor ha luchado durante casi la mitad de su vida contra un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro que le fue diagnosticado cuando tenía solo siete años.

Un legado de sonrisas y solidaridad

Desde el diagnóstico, María se convirtió en un símbolo de lucha y esperanza a través del proyecto solidario ‘La Sonrisa de María’, centrado en la recaudación de fondos para la investigación oncológica. Esta iniciativa, que fundó junto al torero Gonzalo Caballero, le valió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales de 2024 como reconocimiento a su labor.

Su rostro sonriente se hizo conocido en toda España gracias a su presencia en galas y programas de televisión, ganándose la simpatía y el apoyo de la sociedad. Entre sus momentos más recordados, se encuentra cuando levantó la Eurocopa en Cibeles junto a la Selección Española de Fútbol o su viaje al Vaticano en febrero de 2025, donde recibió el abrazo del papa Francisco.

La batalla contra una enfermedad rara

El sarcoma de Ewing es el segundo cáncer de hueso más común en niños y afecta a entre nueve y diez jóvenes por cada millón de habitantes, según datos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Para combatirlo, María se sometió a un tratamiento experimental en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

Su huella también ha quedado inmortalizada en el ‘Jardín de María’, una zona de esparcimiento en el área pediátrica del Complejo Asistencial de Salamanca. Este espacio, construido en una de las terrazas del hospital, fue un sueño cumplido para ella el pasado verano y busca humanizar la asistencia sanitaria en homenaje a su figura.