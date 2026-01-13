"Xabi Alonso firmó tres años de contrato con el Real Madrid, pero está firmado que percibiría solamente la primera campaña si era destituido a mitad de camino"

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid no ha sido de mutuo acuerdo, como indicaba el club en su comunicado. Según ha desvelado el periodista Miguel Ángel Díaz en el programa 'El Partidazo de COPE', la realidad es que el Real Madrid ha destituido a Xabi Alonso, una decisión que se ha precipitado en las últimas horas.

Una de las pruebas que desmontan la versión oficial es la actividad en redes sociales de la esposa de Xabi Alonso, quien horas antes del anuncio publicaba contenta imágenes de su estancia en Yeda. Todo apunta a que la decisión fue tomada por Florentino Pérez de manera repentina tras el viaje de vuelta, un comportamiento analizado en programas deportivos como 'Tiempo de Juego', calificando la gestión como la de un "equipo pequeño".

Las claves del contrato

Según la información de la COPE, el técnico tolosarra "firmó 3 años de contrato con el Real Madrid". Sin embargo, el contrato incluía una cláusula determinante que ha salido a la luz: "está firmado que, si es destituido a mitad de camino en la primera temporada, perciba solamente la primera campaña". Este punto es clave para entender las condiciones económicas de su salida.

Un cese presencial y la postura del técnico

El entorno del entrenador ha confirmado que se trata de un cese y que "Xabi Alonso pretendía continuar en el banquillo de del Real Madrid", exponiendo así las razones de un despido que se ha gestionado con celeridad. La comunicación de la decisión se produjo "presencial a primera hora de la tarde", aunque no ha trascendido el interlocutor por parte del club. Por el momento, Alonso acepta la decisión y no ha realizado ningún comunicado.

Álvaro Arbeloa, el sustituto inmediato

El club ya ha anunciado a su sustituto: Álvaro Arbeloa. El Real Madrid ha aclarado en su comunicado que Arbeloa se hace cargo del primer equipo sin la etiqueta de interino, repasando su trayectoria en la cantera. Su contrato se extiende más allá de la presente temporada, previsiblemente hasta 2026.

Arbeloa dirigirá su primer entrenamiento este mismo martes a las 11:00 horas en Valdebebas. Posteriormente, comparecerá en su primera rueda de prensa como técnico del primer equipo, previa al partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete en el Carlos Belmonte del miércoles a las 21:00h.