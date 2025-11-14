EL pARTIDAZO DE cope
Nacho Peña critica el diferente trato que reciben Vinicius y Lamine Yamal: "Está mucho más protegido dentro del campo"
En el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE se analizaron las palabras de Huijsen en 'Radio Marca' en las que defendió a los dos jugadores de las críticas que reciben.
Publicado el
2 min lectura2:28 min escucha
La selección española se mide este próximo sábado a Georgia con el objetivo de sellar su clasificación para el Mundial 2026. Los jugadores, concentrados desde el pasado lunes en Las Rozas, ya se encuentran en el país húngaro y a lo largo de la semana han atendido a diferentes medios de comunicación.
HUIJSEN DEFIENDE A LAMINE YAMAL Y VINICIUS DE LAS CRÍTICAS
Y este jueves ha sido el turno para Dean Huijsen, que habló en 'Radio Marca' sobre el ambiente que se respira en el vestuario de España tras el incidente que vimos en el Clásico entre Lamine Yamal y Carvajal.
"Cuando venimos a la Selección somo compañeros y cuando jugamos somos rivales. Es normal", explicó en los micrófonos de 'La Tribu'. Y añadía: "En el campo nos queremos a matar, pero fuera hay muy buen rollo".
El defensa central del Real Madrid también comparó al joven futbolista del FC Barcelona con Vinicius y dijo: "Lamine es un chico normal, tiene 18 años. Y a veces se exageran las cosas". Y agregaba: "Con Vinicius también pasa. Es un jugador increíble y muy buena gente, pero cuando hace lo más mínimo se le critica demasiado".
Un momento que también aprovechó para lanzar un dardo a los medios de comunicación. "Si merecemos el palo, darnos el palo. Pero muchas veces se cruza una raya que no hay que cruzar", aseguró.
¿se critica por igual a lamine yamal y vinicius?
En el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE se analizaron estas palabras de Huijsen y Nacho Peña dio una opinión muy contundente al respecto comparando a Lamine Yamal y Vinicius.
"A Vinicius desde el minuto uno se le ha machacado mucho más que a Lamine Yamal y no pasa nada por reconocerlo. Pero es verdad que Vinicius es volcánico y se ha equivocado muchísimas veces", señaló el tertuliano.
Nacho Peña quiso ir más allá y comentó: "Yo no hablo de lo que sucede fuera del terreno de juego. Hablo de que el otro día Lamine lanzó un beso a la grada y no se habla de ello, contra el Inter se agarró sus partes y tampoco. Y todo esto... con Vinicius lo tenemos por triplicado".
Para finalizar, dijo: "Gusta mucho más machacar a Vinicius y Lamine Yamal es un futbolista mucho más protegido dentro del terreno de juego".