"Mbappé no está tan claro que llegue al partido de vuelta contra el Mancheser City, solo reaparecerá cuando esté al 100 por ciento"

Las alarmas se han encendido en el Real Madrid. La participación de Kylian Mbappé en el decisivo partido de vuelta de la Champions League contra el Manchester City no está nada clara. Según la información analizada en El Partidazo de COPE por Juanma Castaño, procedente de fuentes francesas y del entorno del jugador, la condición es firme: solo reaparecerá cuando esté al 100 por 100.

La raíz del problema es una recaída de la lesión que el delantero arrastra desde diciembre. En este sentido, el tertuliano Siro López apuntó a que el francés ya cometió un error al forzar para ayudar al equipo, como en el partido de Talavera, lo que provocó este contratiempo. "Ha recaído por querer ayudar", se comentó durante el programa, dejando claro que el jugador ahora no tomará riesgos innecesarios, una situación que recuerda a la sufrida por el equipo en la derrota liguera contra el Getafe y que generó un intenso debate.

El Mundial, una prioridad

El Mundial de Estados Unidos que se celebra en tres meses es un factor clave en la ecuación. Tras esta recaída, Mbappé sabe que un nuevo paso en falso podría dejarle fuera de la cita mundialista, un escenario que quiere evitar a toda costa. Como señaló Manolo Lama, aunque algunos puedan pensar que "está mirando por él y por el Mundial", otros contertulios como Siro López lo ven como una decisión inteligente: "Gilipollas no es Mbappé. Sabe que, si vuelve a recaer, se pierde el Mundial".

Si vuelve a recaer, se pierde el mundial"

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé, durante un encuentro

A pesar de la cautela, el compromiso de Mbappé con el Real Madrid no está en duda para los colaboradores del programa. Roberto Morales fue tajante al defender al futbolista, asegurando que su implicación es máxima. "Cualquiera que dude del compromiso de este futbolista solo tiene que hablar con alguien cercano al jugador", afirmó, añadiendo que la gente que trabaja con él a diario destaca su profesionalidad.

Cualquiera que dude del compromiso de este futbolista solo tiene que hablar con alguien cercano al jugador"

Debate en la COPE

El debate en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Rubén Martín, Siro López, Manolo Lama y Roberto Morales, reflejó la complejidad del momento. Mientras unos apuntan a que el jugador no "dejará tirado al Real Madrid en la eliminatoria que te juegas la temporada", otros insisten en que la prudencia es la única opción lógica tras haber sufrido ya una recaída por forzar. La situación ha generado múltiples preguntas sobre el proyecto del equipo y la gestión de las estrellas.

AFP7 vía Europa Press Kylian Mbappé del Real Madrid CF hace un gesto durante el partido de la fase 8 de la UEFA Champions League 2025/26 entre el SL Benfica y el Real Madrid C.F. en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica el 28 de enero de 2026 en Lisboa.

A esta situación se suman los compromisos comerciales de la Federación Francesa, que tiene previsto llevar a Mbappé a una gira por Estados Unidos a finales de marzo. El propio jugador desea estar con su selección para hacer grupo a solo tres meses del Mundial, lo que añade más presión a su calendario y su recuperación. Esta dura crítica a la gestión de las estrellas no es nueva en el entorno del club blanco.