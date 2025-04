Juanma Castaño señala a Ancelotti tras la debacle del Real Madrid ante el Arsenal: "Por contentar a Florentino"

Los goles de Declan Rice, dos de falta, y de Mikel Merino tumbaron al Real Madrid en Londres con un doloroso 3-0 y le emplazan a un milagro en el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu para estar en semifinales de la Liga de Campeones.

La segunda parte perfecta de los de Mikel Arteta, con dos golazos de falta de Rice y un disparo preciso de Merino, pone más que cuesta arriba la clasificación de los de Carlo Ancelotti para la penúltima ronda del torneo europeo.

Durante 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño hizo una dura reflexión del mal momento por el que está pasando el Real Madrid: “Es una derrota justa. El partido del Real Madrid ha sido malo, en general, y la segunda parte ha sido lamentable, bochornosa. Y ha sido lamentable también después de recibir el 3-0, porque ahí una pequeña reacción o intentar un gol que ha llegado al final ese intento, pues habría metido al Real Madrid en la eliminatoria”

“Es cierto que el Madrid no lo puede ganar todo siempre, que es lo que se le reclama. No todos los años se puede ganar todo lo que uno juega, pero entre ganarlo todo siempre y la imagen que se está dando en algunos partidos de esta temporada, hay un término medio que supongo que es lo que le piden los aficionados del Real Madrid. Es inadmisible, la imagen de hoy yo creo que es inadmisible para el Madrid”, continuó diciendo el director del programa.

Pero eso no es todo porque “el Madrid ofensivamente ha sido menos que nunca y defensivamente ha sido lo mismo de siempre y ahí está el problema. Vinicius, lo ha contado Miguel Aguilar, ha tocado 38 balones, ha perdido 18. De 38 balones ha perdido 18. Ha intentado cuatro regates. No le ha salido ni uno bien. Rodrygo ha intentado un regate, lo ha fallado. Mbappé ha tenido dos ocasiones, una al portero, otra al lateral de la red. No es el Mbappé de los últimos meses, y Cavavinga ha sido expulsado, aunque bueno, eso daba igual ya porque no podía jugar el partido de vuelta porque había visto a amarilla antes y cumplía ciclo”.

Además, reflexionó por la mala dirección deportiva que rodea al Real Madrid: “Porque Ancelotti, lejos de presentarse como un entrenador exigente con el club a la hora de reforzar la plantilla, al menos de puertas para afuera, ha sido un entrenador muy cómodo, muy cómodo. Y a veces da la sensación de que Ancelotti ha estado más preocupado de contentar a Florentino que de contentar al madridismo. Y a veces es incompatible contentar a Florentino y al madridismo, porque el madridismo reclamaba otra cosa en algunos momentos. Y ayer Ancelotti dice que es que el más importante que es Florentino no se ha cansado. Pues no, el más importante es el seguidor del Real Madrid. Al que hay que tener contento es al seguidor del Real Madrid. Y entonces por inercia va a estar contento el presidente, el que él llamó el más importante. Porque hoy pregúntele a Ancelotti, al más importante, a ver si ya empieza a estar cansado o no. Ya verá como hoy Florentino ya está cansado. En el pecado también lleva la penitencia Ancelotti, en estar obsesionado con hacer todo lo que quería Florentino en todo momento. Lo último, lo de los árbitros, lo del balón de oro, todo, absolutamente todo. Y dicho esto, esto es el Real Madrid”.

A pesar de la crítica aseguró que "no hay que hablar de hechos consumados cuando queda un partido de vuelta. Ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito. El próximo miércoles hay un partido y no hay ni un solo rival en el mundo del Real Madrid que se atreva a decir con un 3-0, con un 3-0 que es favorito en la eliminatoria. Por algo será. Así que a lo mejor sucede algo el próximo miércoles, porque hay mucho talento en el Madrid. O sea, con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham, si tienen el día, pues la pueden liar. Meter dos en la primera parte, otro en la segunda parte y ir a la prórroga después. Puede ocurrir. ¿Qué pasa? Que a mí los síntomas que le he visto al Real Madrid de esta temporada no da para eso, para pensar en eso. O sea, otros años el Real Madrid, vale, no era el equipo más brillante del mundo, pero era otra cosa. Era un equipo sólido. Si el problema es que lo que cuesta creer es que el Arsenal el miércoles que viene no va a meter un gol en el Bernabéu. Ese es el problema. Pero, insisto, hay que esperar y ver por dónde va el partido el próximo miércoles, porque es el Madrid y es el Bernabéu. Hay que tener fe. Pero hasta el entrenador, hasta el entrenador del Madrid ha dicho que tiene pocas opciones el Madrid de seguir adelante".

