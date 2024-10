Juanma Castaño pregunta a Iniesta si no le espanta ver a Xavi en su intención de ser entrenador: "No es agradable"

Andrés Iniesta, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del FC Barcelona y la selección española, se ha retirado del fútbol profesional dejando una huella imborrable en el deporte. Este martes ha repasado con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE una carrera repleta de éxitos que puede continuar con su intención de ser entrenador.

Iniesta se ha ganado el respeto y la admiración de aficionados y colegas por igual. Sin embargo, más allá de sus hazañas en el campo, su futuro como entrenador ha comenzado a tomar forma. Con Juanma Castaño, Iniesta ha compartido sus intenciones de convertirse en técnico, reflexionando sobre el proceso de aprendizaje y la experiencia necesaria para asumir un rol tan significativo.

Durante su carrera, Iniesta fue un pilar fundamental en el FC Barcelona, donde formó parte de una generación dorada que cosechó numerosos títulos, incluyendo varias Ligas de Campeones y La Liga. Su estilo de juego, caracterizado por una visión excepcional, técnica depurada y un inquebrantable espíritu de equipo, lo convirtió en uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Andrés Iniesta, en El Partidazo de COPE

Además, su contribución a la selección española fue crucial en la obtención de la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Tras su retiro en 2022, Iniesta ha comenzado a explorar el camino de los banquillos, un paso que le emociona y lo llena de expectativas, pero Juanma Castaño le preguntó si no le espanta ver lo que pasó con Xavi.

Ser entrenador

Un referente reciente en este ámbito es su excompañero Xavi Hernández, quien ha tenido una carrera como entrenador marcada por desafíos. Al tomar las riendas del FC Barcelona en un periodo complicado, ha enfrentado tanto críticas como elogios, que terminaron cuando la leyenda azulgrana abandonó el club tras un tira y afloja con Joan Laporta.

Su estilo de juego y filosofía de fútbol han sido objeto de análisis, y, aunque ha logrado algunos éxitos, también ha vivido momentos difíciles que han puesto a prueba su capacidad como líder. En una conversación en El Partidazo de COPE, el periodista Juanma Castaño planteó a Iniesta una pregunta interesante.

"¿No te espanta ver lo que le pasó a Xavi en el Barça al considerar su futura carrera como entrenador?", cuestionó el director del programa al héroe español. La respuesta de Iniesta fue reveladora y reflexiva. "Voy paso a paso y quiero formarme de entrenador, aprender, visualizar todo fuera del fútbol y luego ya veremos", explicó.

Andrés Iniesta, con Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE

Además, Iniesta fue claro al expresar que "no sabemos dónde entrenaré ni cómo", destacando la incertidumbre que rodea a cualquier nuevo entrenador. Afirmó que "hablar del Barça como entrenador son palabras mayores, no me lo he llegado ni a imaginar", lo que refleja la humildad y el respeto que siente hacia el legado del club y la responsabilidad que implica dirigirlo.

No le espanta ver a Xavi

La situación de Xavi, observada desde la distancia, también dejó su marca en Iniesta, como confesó con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. "Lo de Xavi, desde fuera, no es agradable; imagínate desde dentro", comentó, reconociendo la presión y los desafíos que enfrentan los entrenadores en clubes de alto rendimiento.

Iniesta también subrayó que "cuando eres entrenador, todas estas situaciones entran dentro de tu mente". Esto sugiere que, aunque su amor por el fútbol y su deseo de ser entrenador son fuertes, entiende que el camino no es sencillo y que cada decisión puede tener un impacto significativo en el equipo y su futuro.