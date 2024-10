Juanma Castaño se indigna al escuchar a un padre tras el Real Sociedad - Anderlecht: "Los niños no pueden ir"

El reciente partido entre la Real Sociedad y el Anderlecht en el marco de la UEFA Europa League ha quedado marcado por un violento incidente con ultras belgas que ha generado preocupación en El Partidazo de COPE. Enrique, un aficionado que estaba presente en el estadio, contó lo que vivió con niños en la grada y Juanma Castaño se indignó.

Durante el encuentro, un grupo de ultras del Anderlecht rompió una valla de seguridad y lanzó objetos hacia los aficionados, desatando el caos en las gradas y provocando el pánico entre los presentes. El altercado comenzó cuando un grupo de seguidores del Anderlecht empezó a causar disturbios en su sector.

La situación escaló rápidamente cuando rompieron una valla que separaba a los ultras del resto de los aficionados, lo que permitió que comenzaran a lanzar objetos peligrosos hacia las gradas. Las escenas de violencia alarmaron a quienes disfrutaban del partido, generando una atmósfera de miedo y confusión.

EFE Aficionados del Anderlecht llegan este jueves al estadio Reale Arena de San Sebastián, horas antes del partido de la Liga Europa de fútbol entre la Real Sociedad y el equipo belga

Por eso en El Partidazo de COPE quisimos contar con el testimonio de un padre que asistió al encuentro: Tengo una niña de 9 años y no la he llevado al campo. En cuanto han empezado, se producido al estampida y es cuando ha empezado el nerviosismo. Nos han traído dos niñas que nos las han pasado entre las vallas, una con una herida porque le ha caído un asiento de rebote".

Un padre

El aficionado no escatimó en palabras al expresar su indignación: "Nos han avisado de que venían, les han metido en la tabla de la Concha habiendo sitios a 4-5 kilómetors.. y los meten en la ciudad. Yo a mi hija no la he llevado por miedo a lo de fuera y no debería ser así".

"Hasta que no muera nadie... al árbitro, los jugadores le han insistido parar el partido aunque fueran cinco minutos", recalcó Enrique en El Partidazo de COPE, "el otro día lo pararon por cuatro mecheros porque era un jugador, pero ¿y si muere un niño?": "Nos han subido a las niñas llorando. Este partido se tendría que haber parado"

Sobre las posibles soluciones, remarcó que "conozco gente de la zona de abajo y han intentado una reubicación, pero no hay otra zona": "Lo que deberían hacer es pasar a los de abajo, a arriba, y a los visitantes, abajo. Pero eso no impediría que viniera esta gente, la UEFA es la culpable".

EFE Aficionados del Anderlecht este jueves en San Sebastián, horas antes del partido de la Liga Europa de fútbol entre la Real Sociedad y el Anderlecht

El aficionado de la Real Sociedad reivindicó que "es una mafia porque saben quiénes son": "A la UEFA le interesa el dinero. Se pueden poner entradas nominativas. Hay gente fichadas por la policía, de grupos ultras, pero siguen consiguiendo entradas". La gravedad del incidente no pasó desapercibida para Juanma Castaño.

Juanma Castaño se indigna

El director de El Partidazo de COPE, mostró su indignación ante lo sucedido, subrayando la necesidad de tomar medidas serias para erradicar la violencia en los estadios. Enfatizó que el fútbol debe ser un lugar donde se celebren la pasión y el respeto, no un escenario de enfrentamientos y miedo.

Tras lo ocurrido en el Metropolitano con los ultras del Atlético de Madrid, llega una nueva llamada de atención. Es fundamental que se tomen medidas concretas para proteger a los aficionados y asegurar que el fútbol continúe siendo un evento donde todos puedan disfrutar sin temor. La pasión por el deporte debe manifestarse lejos de la violencia y el caos.