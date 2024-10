Un aficionado de la Real Sociedad explota por los incidentes de seguidores del Anderlecht: "La p... UEFA es una mafia"

Este jueves la Real Sociedad perdió 1-2 ante el Anderlecht, pero el partido estuvo marcado por los incidentes vividos en la primera parte con los aficionados del equipo belga, que comenzaron a tirar trozos de asiento y de metacrilato hacia la zona de abajo, donde estaban los seguidores realistas. Todo esto lo hablamos con Enrique, socio de la Real Sociedad presente en el estadio "Yo estoy en una zona más elevada y protegida, pero justo estoy debajo. Tengo una niña de 9 años y no la he llevado al campo. En cuanto han empezado, se producido al estampida y es cuando ha empezado el nerviosismo. Nos han traído dos niñas que nos las han pasado entre las vallas, una con una herida porque le ha caído un asiento de rebote. La zona donde han caído los objetos se ha quedado vacía. Han tirado trozos de asiento y de metacrilato, si te da te puede matar a la velocidad que lo han tirado. Si le da a un niño y le mata, imagino que el árbitro pararía el partido”.

CORDONPRESS Un trabajador recoge trozos de sillas lanzados por ultras del Anderlecht al césped del Reale Arena

El seguidor de la Real Sociedad cargó duramente contra la UEFA por permitir que seguidores ultras viajen con su equipo y provoquen estos actos vandálicos: "Conozco gente de la zona de abajo y han intentado una reubicación pero no hay otra zona. Lo que deberían hacer es pasar a los de abajo, a arriba, y a los visitantes, abajo. Pero eso no impediría que viniera esta gente, la UEFA es la culpable, la p... UEFA es una mafia porque sabes quiénes son; UEFA y clubes. A la UEFA le interesa el dinero. Se pueden poner entradas nominativas. Hay gente fichadas por la policía, de grupos ultras, pero siguen consiguiendo entradas".

Por último, Enrique reconoció que tenía miedo de la llegada de estos radicales, lo que provocó que no llevara a su hija al estadio y, además, denunció que el árbitro no parara el partido: "Nos han avisado de que venían, les han metido en la tabla de la Concha habiendo sitios a 4-5 kilómetors.. y los meten en la ciudad. Yo a mi hija no la he llevado por miedo a lo de fuera y no debería ser así. Hasta que no muera nadie... al árbitro, los jugadores le han insistido parar el partido aunque fueran cinco minutos. El otro día lo pararon por cuatro mecheros porque era un jugador, pero ¿y si muere un niño?. Nos han subido a las niñas llorando. Este partido se tendría que haber parado. Le tendrían que meter una sanción al Anderlecht. UEFA mafia, que se me oiga bien".

la dura crítica de oyarzabal a la uefa

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, se ha mostrado muy molesto por la actuación de la UEFA ante los incidentes protagonizados por ultras del Anderlecht en el estado de Anoeta y ha considerado que el organismo europeo "tiene que dar un paso adelante" en estos casos.

"Es un mensaje claro a la UEFA", ya que, al, final, "por no dar un paso adelante en una situación tan clara, les han sacado los colores", ha añadido Oyarzabal.

El capitán ha defendido que se tenían que haber tomado decisiones en el momento, porque a la Real y a su afición, las medidas que se adopten tras estos incidentes, ya no les servirán de nada.

Tras el partido, Oyarzabal, junto con otros jugadores de la Real, se han dirigido a los jugadores del Anderlecht que estaban aplaudiendo a los ultras para afearles su conducta.

