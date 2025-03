Juanma Castaño escucha a Nico Williams que España va a "pintar la cara" a Holanda en Valencia y avisa: "Me cae bien, pero..."

Las declaraciones de Nico Williams, jugador del Athletic Club y de la Selección Española, tras el empate frente a Países Bajos, no pasaron desapercibidas en El Partidazo de COPE. En una reacción rápida, Juanma Castaño analizó la expresión usada por el extremo: "les vamos a pintar la cara", refiriéndose al partido de vuelta en Mestalla.

Un mensaje que no pasó desapercibido

El empate logrado en el minuto 93 gracias a Mikel Merino ha permitido que la eliminatoria quede abierta para el duelo definitivo en Valencia. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los medios no ha sido sólo el resultado, sino las palabras de Nico Williams. "Seguro que en España les vamos a pintar la cara", afirmó el jugador tras el partido, en una declaración que no tardó en viralizarse.

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño reaccionó de inmediato, destacando que "Nico Williams es un chico que me cae muy bien", pero se mostró sorprendido por su forma de expresarse. "Con este lenguaje de TikTok y tal, lo dicen así, pero claro, luego esto se pone en la pizarra del vestuario rival", advirtió el periodista sobre el impacto de estas palabras. Su análisis no se quedó ahí, ya que recalcó que este tipo de frases suelen ser utilizadas como motivación extra por los rivales. "No sería la primera vez que un equipo usa esto para salir más fuerte y con más ganas de ganar", comentó.

EFE Jan-Paul van Hecke de los Países Bajos (izq.) en acción contra Nico Williams de España durante el partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA entre los Países Bajos y España, en Róterdam, Países Bajos, el 20 de marzo de 2025.

El debate sobre las palabras de Williams ha traspasado fronteras, generando opiniones divididas entre analistas deportivos y aficionados. Mientras algunos defienden que es una expresión coloquial sin mayor trascendencia, otros consideran que puede haber encendido la chispa de la polémica en un duelo de alta tensión. "Este tipo de declaraciones siempre calientan el ambiente antes de un partido decisivo", apuntó uno de los colaboradores de El Partidazo de COPE.

La respuesta de Xavi Simmons y Mikel Merino

No tardaron en llegar las reacciones desde la selección neerlandesa. Xavi Simmons, una de las estrellas del equipo de Ronald Koeman, fue consultado sobre la frase de Williams y su respuesta fue clara: "Uuu... está bien, veremos el domingo". Unas palabras que reflejan la cautela y el respeto hacia el vigente campeón de Europa. Su expresión de sorpresa ha sido interpretada por muchos como una muestra de que los neerlandeses no han tomado a la ligera la afirmación de Nico Williams.

Por su parte, Mikel Merino, autor del gol del empate, adoptó un tono más moderado: "Es la mentalidad que tienes que tener, positiva, de hambre, de querer mejorar". Además, aprovechó para hacer un llamamiento a la afición de cara al partido en Mestalla, que se presenta como una auténtica final para la selección española. "Ojalá podamos contar con un estadio lleno, necesitamos sentir ese apoyo de la gente para dar lo mejor de nosotros", añadió.

EFE Memphis Depay de los Países Bajos (izq.) en acción contra Dean Huijsen de España durante el partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA entre los Países Bajos y España, en Róterdam, Países Bajos, el 20 de marzo de 2025.

Con la eliminatoria abierta, el ambiente previo al encuentro de vuelta se caldea gracias a unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo del fútbol. En los días previos al partido, la expectación ha crecido y los comentarios en redes sociales no han cesado. Algunos aficionados han recordado otras frases similares en el pasado que terminaron siendo un arma de doble filo, mientras que otros ven en las palabras de Williams una inyección de confianza para el equipo.

La cita en Mestalla promete emociones fuertes y un duelo de alta intensidad entre dos selecciones que buscan la victoria. ¿Logrará España "pintar la cara" a Holanda? Para más información sobre el partido y las declaraciones, escucha el último programa de El Partidazo de COPE.

